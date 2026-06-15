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Već duže vreme unazad, pevačica Iva Bojanović privlači pažnju javnosti zbog nesvakidašnjih životnih izbora, a danas sija pored svog supruga Joce Stefanovića sa kojim ima dete.

Krajem prošlog meseca Iva se porodila, a na svet je donela sina Vukana kog su ona i Joca sad poveli na porodično putovanje.

Iva i Joca trenutno borave u Italiji, po njenom osmehu sa fotografije, može se reći da zbilja uživaju. Ona je podelila zajednički trenutak na društvenim mrežama, a mnogi su primetili njen atraktivan stajling, posebno zbog činjenice da se porodila pre dvadesetak dana.

Foto: Printscreen

Ona je blistala u miniću na štiklama, a mnogi su bili oduševljeni kako izgleda, pa su se komentari samo nizali.

"Smetali su mi komentari"

Iva je nedavno za Blic govorila o negativn9im komentarima koje je dobijala na račun toga što je pet godina starija od Joce.

1/7 Vidi galeriju Iva Bojanović i Joca Stefanović Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

- Na početku mi je to jako smetalo jer mislim da ljudi pričaju nerealno stvari. Da, vidi se razlika, ali ne tako drastično i to je zato što Joca izgleda mnogo mlađe nego što jeste, a ja sam svakako pet godina starija. Više mi ne smetaju komentari, dosadni su sa tim komentarima da sam mu kao mama. Počela sam da ulazim na profile da vidim kakav profil osobe može da mi kaže tako nešto. To su uglavnom neke nesrećnice bez zuba, čupave, raspuštene, nikakve koje su mlađe od mene 15 godina, a deluju starije.

Udala se iz inata

Pevačica je nedavno iznenadila je javnost otvorenim priznanjem o detaljima iz svoje emotivne prošlosti.

Bez ulepšavanja je otkrila da je odluku o braku donela iz revolta prema bivšem partneru, koji je u međuvremenu završio u zatvoru, a po njegovom izlasku ona je već bila udata.

1/5 Vidi galeriju Iva Bojanović u vezi je s Jocom Stefanovićem Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

- Bila sam jako zaljubljena i mnogo sam volela tog dečka, to mi je bila prva ljubav i ostavio me je zbog drugarice moje. Nije bio jedno vreme tu bio je sa druge ge strane i tako kad je on izašao, ja sam rekla eto došlo je mojih pet minuta, ja se udajem. On nije verovao, nisam verovala ni ja - rekla je.

"Joca je prihvatio moju decu"

Iva je u prvom braku dobila decu, koju je Joca prihvatio, o čemu je otvoreno govorila.

- To je prelepo čuti i prelepo doživeti. Zaista ih jeste prihvatio kao svoju decu i oni su njega jako zavoleli, tako da je ljubav obostrana. Ostala sam sama 2011. godine, sad je 2025. Da, bilo je teško, ali sam napomenula da kad nešto moraš izgubiš osećaj da je nešto teško, kad nešto moraš, to je to - ispričala je ranije za Hype.

1/7 Vidi galeriju Joca Stefanović i Iva Bojanović Foto: Pritnscreen/Instagram

Muž je prevario s najboljom drugaricom

Iva iza sebe ima brak u kom je dobila dvoje dece, a koji je okončala zbog prevare. Iva je svojevremeno ispričala da je bivši muž varao sa najboljom drugaricom i to dok je bila u drugom stanju.

- Suprug me je prevario dok sam bila u drugom stanju. Verujem da nisam jedina žena koja je prevarena, a da je bila u drugom stanju, razlika između mene i tih žena je možda samo to što sam se ja lično suočila sa tim. Ne bih zalazila u detalje, reći ću samo da mi je bila jedna od najboljih drugarica - rekla je Iva tada, pa je dodala:

1/4 Vidi galeriju Iva Bojanović Foto: Printscreen/Instagram

- Tačno, moja najbolja drugarica je bila sa mojim suprugom i to se desilo u mom stanu. Ne bih o tim detaljima, jer sam ja tada bila trudna, a pre samo par meseci, ja tu devojku nisam videla 15 godina, evo koliko moja ćerka sada ima godina, bila sam ispred zgrade, ja vidim u taksiju, plava devojka trudna prolazi, prošla je pored mene i moje dece, u tom momentu je ona trudna, prošla je pored osobe, koja je dete nosila dok je ona bila sa mojim mužem - ispričala je pevačica svojevremeno za "Hype".

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