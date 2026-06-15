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Teodora Kunić, ćerka voditeljke Suzane Mančić, u blagoslovenom je stanju. Kako se može primetiti na fotografijama koje su objavljene na društvenim mrežama, ona je u poodmakloj trudnoći.

Sliku trudne Teodore na svom Instagramu je objavio njihov kum.

Foto: Printscreen

Oni su sedeli u jednom restoranu na ručku, a za ovu priliku, lepa Teodora je odabrala elegantnu, lepršavu haljinu krem boje koja je pristojno isticala njena ramena. Haljina joj je posebno lepo naglasila trudnički stomak.

Njihova romansa, koja je od prvih dana bila u centru pažnje javnosti zbog razlike od 23 godine između Teodore i italijanskog generala, sada dobija najlepši nastavak, par s radošću iščekuje dolazak prinove.

Ko je Miroslav Talijan

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a 23 pune godine je stariji od svoje supruge Teodore. Nakon Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija.

Miroslav je nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije.

Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Ovako je izgledalo njihovo venčanje:

1/6 Vidi galeriju Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

U vojnoj službi je godinama, a kako piše na sajtu Vojske Srbije napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije.

Iza sebe ima nekoliko odlikovanja za svoj rad. Vojna spomen medalja za izuzetne rezultate u vojnoj službi za oficira, Orden za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti, Vojna spomen medalja za učešće u borbenim dejstvima na teritoriji SRJ, Medalja za revnosnu službu i mnoge druge.

Kurir.rs / blic

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