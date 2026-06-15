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Voditeljka Suzana Mančić oglasila se povodom radosnih vesti iz svoje porodice. Njena ćerka Teodora u drugom je stanju, a ponosna baka jedva čeka da unuče dođe na svet.

Suzana je rekla da nisu želeli da vesti o trudnoći dele sa javnosti u prvim mesecima.

1/4 Vidi galeriju Suzanina ćerka Teodora u drugom je stanju, a ponosna baka jedva čeka da unuče dođe na svet Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram, Instagram Screenshot

- Bogu hvala dolazi beba. Ne bih puno da pričam o tome jer je još rano, samo mi je najvažnije da sve prođe kako treba i da beba bude zdrava. Radosne su vesti, jako sam srećna i jedva čekam - rekla je Suzana.

Teodora pokazala trudnički stomak

1/8 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Instagram, Dragan Kadić

Fotografije trudne Teodore podelio je njihov kum na društvenim mrežama.

Oni su bili u restoranu na ručku, a za ovu priliku lepa trudnica odabrala je elegantnu, lepršavu haljinu krem boje sa otvorenim ramenima, koja na nežan način prati njenu figuru i naglašava trudnički stomak.

Ko je zet Suzane Mančić

Miroslav Talijan rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci. Posle Vojne gimnazije, završio je i Vojnu akademiju, smer pešadija, a potom nastavio da se obrazuje na Fakultetu bezbednosti gde je završio master studije, potom na Fakultetu političkih nauka specijalističke studije, a doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji. Posle osam godina završio je i Visoke studije bezbednosti i odbrane.

Već godinama je u vojnoj službi, a od prvog položaja potpuručnika napredovao je do komadanta 72. brigade za specijalne operacije, što je postao 2018. godine, piše na sajtu Vojske Srbije.

1/6 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic, Printscreen

Službu je započeo kao komandir voda u četi vojne policije, a potom i kao komandir voda u padobransko-izviđačkoj četi, komandir odeljenja u četi vojne policije Bataljon za protivteroristička dejstava, komandir padobranske čete, komandant Bataljona za protivteroristička dejstava, nastavnik na Katedri operatike na Vojnoj akademiji, rukovodilac poslediplomskih studija i usavršavanja u Školi nacionalne odbrane na Vojnoj akademiji, načelnik Škole nacionalne odbrane, načelnik Vojne akademije, pa sve do komadanta Specijalne brigade, posle čega je dobio dužnost komadanta 72. brigade za specijalne operacije.