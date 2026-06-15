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Pevačica Katarina Grujić se večeras pojavila na jednom beogradskom događaju, a tim povodom otkrila neke detalje iz svog privatnog života. Iskreno je priznala da bez ćerke Katje ne bi nigde išla.

O luks nekretninama u Crnoj Gori

Ona je razgovarala sa okupljenim medijima i pomenula svoje nekretnine u Crnoj Gori.

- Na moru sam napunila baterije, odmorila mozak, jedino sam trčala za Katjom - rekla je, pa nastavila:

1/8 Vidi galeriju Telo Katarne Grujić Foto: Print Screen

- U Kolašinu, Tuzi i Budvi, kreće sozona u Crnoj Gori. Ne bih otišla na odmor bez ćerke, žao mi je da ona ostane sa bakom i dekom ili dadiljom.

Muž fudbaler, a ona ne prati Svetsko prvenstvo

Iako je udata za fudbalera Marka Gobeljića, ona priznaje da ne prati Svetsko prvenstvo.

- Ja ne pratim Svetsko prvenstvo, Marko prati, mislim da je to kod svake žene isto. To je njegovo vreme. Ja gledam samo kada on igra. Navijačice ne mogu da stanu na crtu mojim grudima. Ne plašim se ja toga - objasnila je.

1/4 Vidi galeriju Marko Gobeljić i Kaća Grujić Foto: ATA images

"Kao mlađa sam se raspravljala sa gostima"

Priznaje da u karijeri ne pamti ozbiljne neprijatne situacije. Mada, kao mlađa je znala da se posvađa sa gostima u klubu.

- Kao mlađa sam se raspravljala sa gostima. Sada ne, nije mi se do sada desila neka mnogo neprijatna situacija - rekla je Katarina.

"Ja trošim svoje pare"

Ona je nedavno za Blic govorila o odnosu sa mužem i istakla da ne troši njegov novac.

- Ja trošim svoje pare - jasno je poručila.

1/8 Vidi galeriju Katarina Grujić na snimanju spota Foto: Kurir

Na konstataciju da su ona i njena koleginica Tamara Milutinović zaludele fudbalere, Kaća je odgovorila:

- Nemam problem sa tim. Nismo postale poznate zbog njih, postojale smo i pre braka sa njima. Tako da nam ne smeta, obe smo bile ostvarene i pre braka sa sportistima.

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