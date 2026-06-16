- Devedesete godine želim da zaboravim, bile su izuzetno teške. Bila sam pik mafije, bila sam mlada i izuzetno popularna u to vreme. Nema čiji "pik" nisam bila. Trebalo je to sve izbeći, zbog toga sam se sklonila - rekla je Dragana gostujući u podkastu kod Bokija 13.

- Zarađivala sam ogroman novac, nisam imala reketiranje. Ili su hteli da me sklone ili da se udam za nekoga od njih. Da sam ostala, morala bih da se udam za nekoga od njih. Jedino rešenje je bilo da odem. To su mi vrlo bolne teme, ja nikada ne dozvoljavam da budem ucenjena, to mrzim najviše. Smatram to oduzimanjem nečije slobode. Odlučila sam da odem i ako treba nikada više ne zapevam u životu, ali niko me neće uceniti ni za šta. Jadna estrada, osim onih koji su uživali u tome - rekla je Mirkovićeva.