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Pevačica Tea Bilanović progovorila je o navodnom flertu i noćnom izlasku u kojem je bila sa bivšim mužem Marije Mikić. Tea je priznala da se sa Jovanom čak i čula nakon toga.

Tea je otkrila da sa Marijom nema nikakav problem, ali da njih dve nisu drugarice.

- Ja koliko se sećam nisam igrala sa bivšim mužem Marije Mikić. Bio je izlazak, bili smo tu sa zajedničkim prijateljima. Nisam primerila da je tu bilo flertovanja. Neće biti neprijatnih situacija sa Marijom Mikić, ja volim njene pesme. Upoznale smo na nekim događajima, ali nismo bliske drugarice. Posle toga sam se sa Jovanom samo nešto formalno čula - rekla je Tea.

1/5 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscrean, Printscreen, Print Screen

Popravljala automobile u Švedskoj

Podsetimo, Teu danas nazivaju kraljicom bakšiša, a iako je veoma obrazovana, nije se libila da radi brojne poslove da se prahrani. Tea je otkrila da je radlila u automehaničarskoj radnji.

Teodora je, naime, pre nekoliko godina živela u Švedskoj, a jedno vreme je radila u automehaničarskoj radnji kako bi zaradila novac koji joj je bio preko potreban.

- Radila sam to u Švedskoj jedan period života, kad nisam imala posao u svojoj struci, a računi moraju da se plaćaju. Nisam htela da sedim kod kuće skrštenih ruku, nego, 'ajde, da izvučem iz situacije najbolje što mogu - rekla je Tea Bilanović.