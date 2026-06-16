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Voditeljka Suzana Mančić uskoro će postati baka, pošto njena starija ćerka Teodora čeka bebu sa svojim 23 godine starijim suprugom. Teodora bebu čeka sa dvadeset tri godine starijim Miroslavom Talijanom, koji ima veoma bogatu vojnu karijeru i obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije. Njih dvoje su svoju ljubav krunisali venčanjem, gde je mlada blistala u uskoj venčanici, a na oduševljenje prisutnih, tokom veselja i sama je uzela mikrofon i suprugu zapevala pesmu "Delija".

- Bogu hvala dolazi beba. Ne bih puno da pričam o tome jer je još rano, samo mi je najvažnije da sve prođe kako treba i da beba bude zdrava. Radosne su vesti, jako sam srećna i jedva čekam”.

1/6 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Printscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic, Printscreen

Podrška majke nakon razvoda

Podsetimo, Teodora je imala još jedno bračno iskustvo sa 20 godina starijim imućnim biznismenom Francom. Njihovo venčanje odigralo se u tajnosti u Las Vegasu, zbog čega njena majka Suzana nije prisustvovala tom činu. Taj brak trajao je četiri godine i odvijao se na relaciji Beč - San Francisko, ali kada je ljubav prestala, Teodora je odlučila da stavi tačku na taj odnos i vrati se u Srbiju. Priznala je da joj je majka bila najveća podrška i da joj je od samog početka ukazivala na to da Franc možda nije pravi izbor za nju.

- Suzani je bilo žao što nije bila na venčanju ćerke, a posebno joj je bilo krivo što uopšte nije znala da će se Teodora udati. Međutim, ona joj je objasnila da su njih dvoje naprasno odlučili da se venčaju u Americi i da će organizovati veliku svadbu u Beogradu.

1/8 Vidi galeriju Teodora Kunić Foto: Instagram, Dragan Kadić

- Mama je bila srećna kada sam joj rekla da želim da se razvedem i odmah mi je poručila da ne brinem. Na početku moje veze sa Francom stavila mi je do znanja da on nije čovek za mene. Naši roditelji često vide stvari bolje od nas, međutim to je bio moj izbor i ona se prema njemu ophodila s poštovanjem - izjavila je Teodora o razvodu.