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Nakon razvoda od Jugoslava Karića i prodaje prethodne nekretnine na Kosmaju porodici Đoković, Elena Karaman izgradila je novu, luksuznu višemilionsku vilu u srcu šume.

Elena Karaman Karić Foto: Printscreen/Instagram

Elena je sada na društvenim mrežama podelila kadar iz svog doma, pokazujući kako održava formu vežbajući jogu. Dok je izvodila vežbe istezanja, u snimku se mogao videti i deo njenog impresivnog enterijera, koji odiše luksuzom i skladom sa prirodnim okruženjem.

Foto: Preent Screen

- Nekom joga, nekome droga - poručila je šaljivo.

Ćerka poznate modne kreatorke Verice Rakočević već neko vreme živi u novoj vili na Kosmaju, gde je okružena prirodom i uživa u potpunoj privatnosti. Njena prostrana bašta obiluje raskošem – tu su ogromni bazen, letnjikovac i raznovrsno bilje koje je sama zasadila. Elena često pokazuje pratiocima na Instagramu kako se relaksira na ležaljkama i uživa u održavanju svog dvorišta. Pored dnevnog odmora, ova lokacija u šumi pruža i nesvakidašnje prizore noću.

Od Đokovića do polja lavande u Provansi

1/11 Vidi galeriju Elena Karaman Karić, vila u Francuskoj Foto: Pritnscreen/Instagram

Zanimljiv podatak je da je Elena svoju raniju kuću na Kosmaju prodala upravo porodici tenisera Novaka Đokovića, a nedaleko odatle je kupila novo imanje na kome danas stanuje. Međutim, Kosmaj nije njeno jedino utočište. Pre više od dve godine odlučila je da izgradi i svoju oazu mira u Provansi, usred polja lavande i vinograda, gde je kupila štalu staru nekoliko vekova u želji da je preuredi u lični hram.

Govoreći o pronalasku savršene lokacije za svoj novi projekat u Provansi, Elena je opisala svoj duhovni pristup prirodi i renoviranju nekretnina:

- Ovako obično počinje svaki novi projekat. Šetnja kroz imanje, upoznavanje sa pulsom zemlje, frekvencijom u potrazi za glavnim energetskim vortexom, koji nazivam 'srce' zemlje”.

U objašnjenju kako će izgledati njeno novo francusko utočište, Elena je dodala:

1/5 Vidi galeriju Vila Elene Karaman Foto: Preent Screen

- Renoviranja počinje u septembru. Projekat je završen. U Provansi se živi sporo i lagano. Na svaki predračun se čeka i po par nedelja, ali biće ovo mali dragulj među poljima lavande i vinograda. Nazvali smo ga: Polje tajni. Nekoliko vekova stara štala. Već je vidim kao mali hram, mesto za radionice, hilinge, predavanja, ceremonije i male ženske rituale.