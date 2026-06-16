Zorannah na Svetskom prvenstvu u Americi kao podrška dečku

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Zorana Jovanović, poznatija kao Zorannah, nedavno je izgovorila sudbonosno "da" golmanu Eloju Rumu, a njihovu ljubavnu priču od samog početka rado je delila sa pratiocima na društvenim mrežama.

Zorannah na Svetskom prvenstvu u Americi kao podrška dečku Foto: Pritnscreen/Instagram

S obzirom na to da njen suprug brani boje reprezentacije Kurasaa, influenserka je odlučila da fanovima pokaže kako izgleda dan kada ga bodri sa tribina. Tako je snimila popularni TikTok trend "GRWM" ("Get Ready With Me"), kroz koji je prikazala kako se sprema za njegovu utakmicu.

Nakon toga, na Instagramu je objavila fotografije sa stadiona, gde je pozirala na tribinama dok se u pozadini pružao pogled na teren i atmosferu sa meča.

Zorannah na Svetskom prvenstvu u Americi kao podrška dečku Foto: Pritnscreen/Instagram

Ipak, najveću pažnju privukao je emotivan trenutak nakon utakmice. Eloj je prišao delu tribina gde je sedela Zorana, pa ju je preko zaštitne ograde zagrlio, ne krijući koliko mu znači njena podrška. Ovaj prizor oduševio je njihove pratioce, koji su u komentarima isticali koliko su njih dvoje skladan i zaljubljen par.

Upoznala Eloja preko aplikacije za upoznavanje

1/12 Vidi galeriju Zorannah na Svetskom prvenstvu Foto: Pritnscreen/Instagram

Podsetimo, influenserka Zorana je svog sadašnjeg supruga upoznala preko aplikacije za upoznavanje, a zbog toga se našla na meti kritika. Kada ju je video na aplikaciji nije čekao da ga prihvati, nego je morao da plati da bi mi se javio, npr. 5 dolara, navodi ona i dodaje da je sedela sa drugaricom u parku kada joj je stigla poruka.

- Četiri dana kasnije ja sam bila u Ohaju - našalila se. On joj je napisao da je lepa, a ona na to odgovorila.

- Šta ti radiš u toj zabiti? - napisala je ona, što je njega prilično pogodilo, ali i privuklo da nastave konverzaciju.

Zorana kaže da su je prozivali jer je dečka upoznala na taj način.

- Kako živimo u 21. veku, aplikacije su svepristune te su i oblici upoznavanja evoluirali. Ukoliko je osoba sa druge strane povezala sve podake koji potvrđuju njegovu ili njenu istinitost, ne postoji ni jedan razlog da se javljaju sumnje. Naime, ista je činjenica kao da ste upoznali nekoga u klubu, što se vodi kao prihvatljiviji moderan način upoznavanja. Sve je isto samo se ovo dešava u digitalnom svetu, a dalja procena sa kakvom osobom komunuicirate je isključivo na vama, bilo da ste je upoznali online ili uživo - iskrena je bila Zorana.