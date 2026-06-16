Slušaj vest

Pevačica Tina Ivanović ponovo se našla u centru pažnje javnosti nakon što je njen bivši suprug Zvezdan Anđić na društvenim mrežama podelio njihovu zajedničku fotografiju i javno priznao da prema njoj i dalje gaji emocije.

Foto: Printscreen

Podsetimo, Tina i Zvezdan stavili su tačku na brak 2024. godine, nakon čak 24 godine zajedničkog života. Posle razvoda doneli su odluku da prodaju porodičnu kuću u Malom Mokrom Lugu, koja je godinama bila njihov zajednički dom.

Na tom imanju nalazi se njihova kuća i hotel, a vrednost placa sa kućom i hotelom iznosi 650.000 evra. Informer je u jeku njihove trenutne priče o pomirenju posetio ovaj kraj i ispred kuće zatekao pustoš.

Vila koja je ranije bila u prepoznatljivim žutim i narandžastim tonovima sada je renovirana spolja, pa je sve okrečeno u belo.

Oglasna tabla za prodaju, koja već duže vreme prkosi zubu vremena, tužan je podsetnik da je bajka bivšeg para definitivno završena. Niko ni da pokuca na vrata i pita za cenu, govore nam komšije tek razvedenog para.

Na prozorima velelepnog zdanja roletne su spuštene do poda, kao da vlasnici žele da sakriju od pogleda prolaznika pustoš koja je zavladala unutra, dok je velika garaža sada potpuno zatvorena i prekrivena prašinom.

2024. godine stavili tačku na dugogodišnji brak

1/7 Vidi galeriju Nekad su se mnogo voleli Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Podsetimo, Tina Ivanović i Zvezdan Anđić stavili su tačku na svoj dugogodišnji brak 2024. godine, a iako su delovali kao jedan od najskladnijih parova na estradi, krah ljubavi ostavio je duboke tragove. Pevačica je u nekoliko navrata, ne krijući emocije, priznala koliko joj je bilo teško da se nosi sa novonastalom situacijom i činjenicom da su se zidovi koji su nekada bili simbol njihove ljubavi pretvorili u hladan prostor koji niko ne želi da kupi

Zvezdan ovih dana piše neprestano o pevačici i tvrdi da mu je najveća ljubav, kao i da želi pomirenje!