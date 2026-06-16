"MNOGO SU BOLNI RAZLOZI" Dragana Mirković prvi put otkrila detalje razvoda od Tonija Bijelića, spomenula i novu ljubav! "MAMA, HAJDE DA IDEMO"
Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković razvela se prošle godine zvanično od Tonija Bijelića, nakon 25 godina braka, u kojem su dobili sina Marka i ćerku Manuelu.
Nakon razvoda Mirkovićava je ostala da živi u dvorcu kraj Beča sa decom, snajom Melani i unukom Ksenijom, a Toni Bijelić živi u Opatiji. Mirkovićeva je sada u javnost detalje rastanka od Tonija.
- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre pet godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos, ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem, onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13".
- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada ja odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka.
Istina o finansijama
Na pitanje da li je istina da je ona ta koja je uživala u Tonijevom materijalnom bogatstvu pevačica je rekla:
- Ne bih volela zbog dece ništa da kažem. Pa šta sam ja radila svih tih godina? To je najmanje bitno zaista - naglasila je ona.
O ljubavi
Mirkovićeva je istakla i da uživa u slobodi i da o novom emotivnom partneru ne razmišlja.
- Ne verujem da bih opet bila u partnerskom odnosu. Nemam više vremena. Moja deca bi to jako volela, ali meni je lepo ovako. Nikad se ne zna - dodala je ona.
Bila na meti mafije
Dragana je govorila o razlozima zbog kojih je odlučila da napusti Srbiju. Naime, kako je rekla, devedesetih godina je bila meta mnogih kriminalaca.
- Devedesete godine želim da zaboravim, bile su izuzetno teške. Bila sam pik mafije, bila sam mlada i izuzetno popularna u to vreme. Nema čiji "pik" nisam bila. Trebalo je to sve izbeći, zbog toga sam se sklonila - rekla je Dragana gostujući u podkastu kod Bokija 13.
- Zarađivala sam ogroman novac, nisam imala reketiranje. Ili su hteli da me sklone ili da se udam za nekoga od njih. Da sam ostala, morala bih da se udam za nekoga od njih. Jedino rešenje je bilo da odem. To su mi vrlo bolne teme, ja nikada ne dozvoljavam da budem ucenjena, to mrzim najviše. Smatram to oduzimanjem nečije slobode. Odlučila sam da odem i ako treba nikada više ne zapevam u životu, ali niko me neće uceniti ni za šta. Jadna estrada, osim onih koji su uživali u tome - rekla je Mirkovićeva.