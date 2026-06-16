Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Dragana Mirković razvela se prošle godine zvanično od Tonija Bijelića, nakon 25 godina braka, u kojem su dobili sina Marka i ćerku Manuelu.

Nakon razvoda Mirkovićava je ostala da živi u dvorcu kraj Beča sa decom, snajom Melani i unukom Ksenijom, a Toni Bijelić živi u Opatiji. Mirkovićeva je sada u javnost detalje rastanka od Tonija.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre pet godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos, ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem, onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13".

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada ja odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka.

Istina o finansijama

Na pitanje da li je istina da je ona ta koja je uživala u Tonijevom materijalnom bogatstvu pevačica je rekla:

- Ne bih volela zbog dece ništa da kažem. Pa šta sam ja radila svih tih godina? To je najmanje bitno zaista - naglasila je ona.

O ljubavi

Mirkovićeva je istakla i da uživa u slobodi i da o novom emotivnom partneru ne razmišlja.

- Ne verujem da bih opet bila u partnerskom odnosu. Nemam više vremena. Moja deca bi to jako volela, ali meni je lepo ovako. Nikad se ne zna - dodala je ona.

Bila na meti mafije

Dragana je govorila o razlozima zbog kojih je odlučila da napusti Srbiju. Naime, kako je rekla, devedesetih godina je bila meta mnogih kriminalaca.

- Devedesete godine želim da zaboravim, bile su izuzetno teške. Bila sam pik mafije, bila sam mlada i izuzetno popularna u to vreme. Nema čiji "pik" nisam bila. Trebalo je to sve izbeći, zbog toga sam se sklonila - rekla je Dragana gostujući u podkastu kod Bokija 13.

Dragana Mirković Foto: Printscreen