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Starleta Stanija Dobrojević, koja je svojim ulaskom obeležila devetu sezonu rijalitija „Elita“, konačno je pred crnim stolom iskreno progovorila o temi koja je dugo intrigirala javnost i otkrila šta smatra svojim najvećim životnim porazom.

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

Njeno pojavljivanje u rijalitiju mnogi su okarakterisali kao jedan od najvažnijih trenutaka ove sezone, dok je publika širom regiona sa velikim interesovanjem pratila razvoj događaja. Posebnu pažnju izazvalo je njeno suočavanje sa bivšim verenikom Asminom Durdžićem, ali i susret sa nekadašnjom prijateljicom Majom Marinković, o kojima se mesecima unapred spekulisalo.

Ipak, boravak pred rijaliti kamerama pokazao se znatno težim nego što je starleta mogla da zamisli. Skrhana pritiskom nakon niza turbulentnih dana, ona je pred svima priznala da se duboko kaje zbog odluke da ponovo postane deo ovog formata.

"Svi mogu da se slade i sprdaju sa mojim emotivnim životom"

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

"Da sam znala šta mi sledi, ne bih nikad pristala da uđem. Svi mogu da se slade i sprdaju sa mojim emotivnim životom. Verujem da će sve ovo izaći na dobro. Ali, ako moram da izdvojim najveću grešku, neka to bude situacija sa Urošem Stanićem. Nisam to smela sebi da dozvolim".

Podsetimo, mnogi su pre njenog ulaska verovali da će Stanija Dobrojević i Uroš Stanić postati bliski saveznici, s obzirom na to da se on mesecima unazad najhrabrije i najglasnije suprotstavljao Asminu.

Stvarnost je, međutim, bila potpuno drugačija – umesto prijateljstva, došlo je do neviđenog incidenta u kući.