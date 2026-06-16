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Ekipa Kurira uhvatila je bivšeg košarkaša u blizini jedne hale u Beogradu kada je odlazio sa radnog mesta. Iako smo bili tu i kada je stigao nismo mogli da ga odmah uslikamo jer je obezbeđenje vrlo vodilo računa da li neko pokušava da uslika Teodosića.

On je stigao u svom Mercedesu, a ono što smo uočili je to da se on nakon što je izašao iz automobila okretao glavu levo - desno kako bi se uverio da li ga neko od paparaca čeka.

Nakon što se popeo uz stepenice koje vode od parkinga do hale, Teodosić je seo u kafić, a oko njega se odmah postavilo obezbeđenje koje je sve vreme čuvalo proslavljenog košarkaša. Zbog angažovanosti obezbeđenja nismo uspeli da zabeležimo trenutak dok je sedeo u kafiću i ispijao kafu, a u jednom momentu je stigao i dostavljač hrane. Miloš je izašao iz kafića kako bi uzeo ono što je naručio, ali i u tom trenutku obezbeđenje je bilo s njim.

1/5 Vidi galeriju Miloš Teodosić Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, ATAIMAGES

Nakon što je popio kafu i doručkovao, Teodosić je ušao u halu. Ekipa Kurira sačekala ga je i kada je završio poslovne obaveze i u tom trenutku smo uspeli da ga uslikamo.

Teodosić nije bio previše raspoložen. Po onome što smo primetili izgleda da mu nije drago što je opet njegov privatni život glavna tema javnosti. U teget pantalonama, sivoj majici i nesređenom frizurom, otišao je do aparata da plati parking pa je ušao u svoj skupoceni automobil i uputio se ka gradu.

Podsetimo, kao bomba je odjeknula vest da je Jelisaveta u vezi sa 11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom, a od tada pa sve do sada javnost ne prestaje da priča o ovoj romansi.

Foto: Damir Dervišagić

Mnogi su se pitali i gde je i šta radi Teodosić dok njegova još uvek zakonita žena uživa u ljubavi sa kolegom, pa nakon fotografija koje Kurir ekskluzivno objavljuje jasno je da je Teodosić nastavio da živi život onako kako je i pre nego što je opet postao glavna tema javnosti.

Sportski direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda obavlja svoju funkciju, posvećen je poslu, a u ispijanju kafe sa prijateljima i dobroj hrani, očigledno nalazi utehu za probleme koji su ga snašli u privatnom životu.