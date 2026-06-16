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Završnica muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ donosi brojne novine, neizvesnost kakva se dugo ne pamti i dodatni motiv za finaliste koji će se ove godine boriti za više od jednog velikog priznanja.

Naime, nakon nekoliko godina, takmičenje će dobiti dva pobednika. Jednog će, kao i do sada, izabrati publika putem SMS glasova, dok će drugog odabrati stručni žiri.

O pobedniku žirija odlučivaće standardna postavka žirija od sedam članova, kao i Sanja Vučić i produkcija. Ovo glasanje će biti tajno, a mentorima neće biti dozvoljeno da glasaju za svoje kandidate.

Posebnu težinu nosiće priznanje koje će pripasti pobedniku po izboru žirija, budući da će osvojiti statuu „Saša Popović“, nazvanu u čast čoveka koji je stvorio i ispisao istoriju ovog muzičkog takmičenja.

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Foto: Marko Karović

Vest o dve titule među kandidatima je dočekana sa velikim oduševljenjem. Mnogi ističu da im dodatnu snagu daje činjenica da sada postoje dve prilike za pobedu, ali se svi slažu u jednom, najvažnije je da priznanja odu u ruke onih koji su tokom cele sezone pokazali najviše talenta, rada i posvećenosti.

Ko će poneti laskave titule i upisati svoje ime u istoriju takmičenja, saznaćemo u subotu, 20. juna od 21 čas, kada će na Prvoj televiziji biti emitovano veliko finale „Zvezda Granda“.

Kurir/Grand

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