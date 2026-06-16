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Folker Radiša Trajković Đani otputovao je sa porodicom na odmor u Crnu Goru odakle se odmah oglasio na društvenim mrežama. Đani je podelio sliku sa plaže u Budvi gde je uživao u društvu Dejana Palića Makarone.

Oni su uslikani bez majica, goli do pojasa, dok

Đani Foto: Pritnscreen/Instagram

su sa širokim osmesima na licima nazdravljali vinom. Đani je kasnije pokazao i kako su uživali na večeri.

Đani Foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, nedavno je Đani završio u bolnici jer ga je gosti na jednom veselju u naletu euforije izujedao. Naime, tokom veselja došlo do svađe među gostima, pa je pevač nastradao, kako navodi izvor Informera, koji je bio svedog događaja razlog ovog nesvakidašnjeg incidenta je potpino drugačiji.

- Gosta je pogodila pesma, pa je doslovno u delirijumu ujeo Đanija. Ovo ne bi bilo toliko strašno, da gost nije zubima nije raskrivario mladež pevaču - priča sagovornik za Informer.

Đani je, odmah potražio medicinsku pomoć, a lekari su mu sanirali povredu i zadržali ga na kraćem posmatranju zbog prevencije mogućih komplikacija.

Izvor za Informer koji je bio na svadbi istakao je da atmosfera na svadbi prethodno nije ukazivala na bilo kakav konflikt među gostima, već da se sve desilo jer je gosta "pogodila pesma".