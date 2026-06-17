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Nekada davno je bilo gotovo nezamislivo da žena bude starija od svog partnera, a već neko vreme je takvih ljubavi sve više, i to upravo među poznatim damama.

Ono što je nekada izazivalo podignute obrve, danas je postalo sasvim uobičajeno – ljubav ne pita za godine, a mnoge poznate žene upravo su sa mlađim muškarcima pronašle sreću.

Najnoviji primer koji je uzburkao javnost jeste glumica Jelisaveta Orašanin, koja je, iako još uvek u zvaničnom braku s Milošem Teodosićem, u vezi sa11 godina mlađim kolegom Pavlom Mensurom. Njihova romansa navodno je počela nakon njenog razlaza od košarkaša Miloša Teodosića. Par je uslikan na jednoj rejv žurki u zemunu, kada je i otkriveno da su zajedno.

1/7 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin Foto: Instagram, Tanja Drobnjak, Damir Dervišagić

I dok se o njihovoj vezi danima priča, oni svakako nisu jedini koji su pokazali da razlika u godinama ne mora da bude prepreka.

Pevačica Goga Sekulić godinama otvoreno govori da joj mlađi muškarci više prijaju od starijih. Sada je aktuelna priča da ljubi 21 godinu mlađeg dečka Stefana Stefanovića, kojeg je upoznala preko zajedničkih prijatelja. Inače, pevačica nikada nije dozvolila da je komentari okoline poremete i ona uživa pored svog partnera.

1/5 Vidi galeriju Goga Sekulić zavela 21 godina mlađeg dečka Foto: Dejan Milićević

Slična priča prati i Daru Bubamaru, koja je više puta bila u emotivnim vezama sa mlađim muškarcima. Pevačica nikada nije krila da joj godine nisu važne i da joj je najbitnije da pored sebe ima nekoga sa kim deli energiju i emocije. Već izvesno vreme Dara je u ljubavi sa 20 godina mlađim momkom, kojeg je upoznala na Ibici, a radio je kao menadžer u jednom restoranu u Dubaiju.

1/7 Vidi galeriju Dara Bubamara i dečko Foto: Paparaco Lov

Jedna od onih koja je među prvima srušila tabu je Verica Rakočević, koja se udala za 35 godine mlađeg kompozitora Veljka Kuzmančevića. Oni su već godinama u skladnom braku, odlično se slažu i pravi su primer da godine ne moraju da budu kamen spoticanja kada je ljubav u pitanju.

1/7 Vidi galeriju Veljko i Verica Rakočević Foto: Printscreen, Kurir Televizija, Printscreen/Fejsbuk

I Slađa Delibašić volela je mlađeg. Nakon razvoda od Đoleta Đoganija, denserka je imala i drugi brak i to sa 15 godina mlađim pripadnikom žandarmerije Milanom Pejovićem. Oni su se vnčali 2014. godine nakon samo dva meseca veze u crkvi na kalemegdanu, a brak nije dugo trajao, svega nekoliko meseci.

1/6 Vidi galeriju Slađa Delibašić Foto: Aleksandrar Jovanović Cile, Nebojša Mandić, Kurir štampano

I pevačica Mina Kostić nekoliko puta je bila u centru pažnje zbog ljubavnih izbora. Ona je sada u vezi sa Manetom Ćuruvijom Kasperom, koji je mlađi od nje, ali se još uvek ne zna koliko tačno, a pre njega je volela 15 godina mlađeg Nikolu od kojeg se rastala uz skandal kada ga je prijavila policiji za nasilje. I pevač Igor kostić, poznatiji kao Igor Iks, sa kojim je bila u vanbračnoj zajednici i sa kojim ima dete, mlađi je od pevačice pet godina.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Instagram, Nemanja Nikolić, ATAIMAGES

Na listi dama koje su pokazale da godine nisu presudne nalazi se i Maja Marijana. Nakon dva braka, pevačica je bila u vezi sa partnerom koji je od nje mlađi 15 godina, a svojevremeno je poručila da je ne zanimaju tuđa mišljenja i da su godine problem samo onima koji su "ostarili u glavi".

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Kurir, Print Screen, Kurir/M.S.

Goca Tržan starija je od svog supruga Raše Novakovića 14 godina, dok je Jelena Rozga u vezi sa 11 godina mlađim Ivanom Huljićem, sinom Tončija Huljića.

I dok su nekada stariji muškarci i mlađe žene bili gotovo pravilo, čini se da se vremena menjaju. Poznate dame danas otvoreno biraju partnere prema emocijama, a ne prema godištu.

1/7 Vidi galeriju Goca Tržan, Jelena Rozga Foto: ATA images, Miomir Milić

Da li je u pitanju nova moda ili samo dokaz da ljubav zaista ne poznaje granice, jedno je sigurno, ove žene odavno su pokazale da sreću traže po svojim pravilima, bez obzira na to šta će reći okolina.