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Romanu Panić nemamo često prilike da vidimo na javnim mestima. Pevačica izbegava estradne događaje i već neko vreme živi život van svetla reflektora.

Mnogi se pitaju gde je Romana i šta radi s obzirom da i njene pesme stare preko 20 godina često postaju viralne na društvenim mrežama, pa mnogi komentarišu da priželjkuju neki novi projekat od pevačice. Ekipa Kurira juče je u popodnevnim časovima uhvatila Panićevu u jednom restoranu u centru Beograda. Ona je bila u društvu muškarca koji sarađuje sa mnogim pevačicama, a kako smo mogli da čujemo oni su govorili o Romaninim planovima za budućnost.

Romana je izgledala sveže i potpuno opušteno. U teget lepršavoj haljini uživala je u šampanjcu, cigari i razgovoru. Pevačici godine kao da su stale pa se njen fizički izgled uopšte ne menja.

1/5 Vidi galeriju Romana Panić paparaco Foto: Kurir, ATA images

Romanin drug progovorio o njenom početku karijere

Jedan od onih koji su verovali da će Romana ostvariti uspešnu muzičku karijeru, bio je i njen drug, sa kojim smo se sreli u centru grada

- Romanu znam još iz vremena kada je radila u CD šopu. Dakle, radila je u CD šopu koji je bio, čini mi se, prvi onako dobro snabdeven CD šop u šoping centru, tadašnjem prvom šoping centru u Banjaluci. Mislim da se to dešavalo i malo pre ovog našeg nesrećnog građanskog rata. Romana je bila neko koji je iz tog CD šopa zapravo nekako počeo da gradi svoju karijeru, jer čini mi se da je njen tadašnji gazda, vlasnik tog šopa, zapravo bio čovek koji je u njoj prepoznao taj veliki talenat i on ju je uvukao u svoj prvi bend u kom je zapravo ona počela i gde je po meni zapravo možda bila i najbolja - kaže Romanin drug i nastavlja:

- Romana je pevala Tinu Tarner i tako dalje. Znam da smo se tad zezali najbolja kolena Banjaluke jer je zaista uvek bila prezgodna, predobro pevala i već tada je to sve mirisalo na to da će ona izgraditi jednu ovaku dobru karijeru.

Teške devedesete

Romana se prisetila teških 90-godina kada se najviše naučila da bude borac. Ona je radila u CD šopu, ali i kao prvi di-džej u Bosni.

- Tako je, i na televiziji, i na radiju. I moji su, evo, to je jedna tamo pomoćna prostorija, tu smo imali pržionicu kafe. To su bila malo teža ta vremena, ratna i posleratna, u stvari, kad su se sve zalihe potrošile, mi žene smo bile tu u kući, moja majka isto, koja je veliki borac i koja vodi ovu kuću, dakle, mi smo svi radili u toj pržionici. Ono čuveno, da sam ja eto, išla na pijacu, ujutru u pet da prodajem tu kafu - kaže Romana koja je tada već uveliko i pevala.

U tom trenutku mnogi su je već znali.

- Ja sam tad već pevala u Baljaluci i bila lokalno poznata, onda se ja maskiram na pijaci, i jedna baš baka sećam se, kaže: "Alo, dečko, pošto je kafa?", ja kačket, naočare, neka jakna široka, kao da sam muško - prisetila se Romana sa osmehom.

Posle tog perioda Romana je odlučila da se preseli u Beograd, a nas je zanimalo kako je njena porodica to podnela.