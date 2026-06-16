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Podsetimo, ona je tvrdila da je gledala intimni snimak voditeljke i njenog bivšeg dečka, zbog čega ju je Ana tužila jer, kako tvrdi, taj snimak ne postoji pošto ona i Gastoz nikada nisu bili u ljubavnom odnosu što je i on potvrdio i javno se izvinio voditeljki.

Ana se sada oglasila na svom Instagram storiju i otkrila da se Nađa opet nije pojavila na sudu, kao i na prethodnim ročištima. Sada je rešila da joj se javno obrati.

- Danas je održano još jedno ročište u postupku protiv dotične N.R. godinu i tri meseca od kako dotična nije primila poziv niti se pojavila ni na jednom ročištu za godinu i tri meseca - navela je Ana i nastavila:

Ana Radulović Foto: Printscreen Instagram

- Ovim putem javno pozivam da se pojavi na sledećem ročištu koje je zakazano za 16.7. 2026. godine u 13.30 sati. Ne želim da verujem da je ovo do sada sa njene strane bilo izbegavanje i zato sam sigurna da će ona kao neko ko je pričao šta je doživljavala se odazvati i doći upravo na ročište koje je zakazano za tačno mesec dana, jer ukoliko se pojavi i uspemo da konačno završimo taj postupak, sav svoj prihod ću dati humanitarno nekoj od organizacija za zaštitu žena od nasilja, koju ona sama bude izabrala. Verujem da će je ova informacija podstaći kao nekog ko je potencirao na tome šta je prolazila i time pomoći ženama koje stvarno prolaze. A isto tako verujem da ljudi koji su se saosećali sa njom, podržavali je i verovali u njene reči bez pokrića, da će joj preneti ovo i time doprineti jednom humanitarnom delom.

Inače, Ana se redovno pojavljuje na ročištima, a izvor je ispričao za medije koliko su joj Nađine tvrdnje teško pale.

- Ani su teško pale sve izrečene reči, te se u jednom trenutku i razbolela i to joj je sve unelo totalni nemir, iako se petkom uveče kada vodi program to sve nije videlo. Svakom ročištu se odazove kako bi se što pre sve rešilo, a iako se ona nada, druga strana se nikako ne pojavljuje. Ana je saznala dosta novih informacija o Nađi, a kada se sve završi spremna je da ih ispriča - rekao je dobro obavešten izvor za "Blic".

1/5 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Ana je krajem prošle godine u emisiji "Magazin In" govorila o ovom slučaju.

- Najteže mi je palo to što su ljudi poverovali u nečije reči, a da ne čuju drugu stranu i, završili smo na sudu, samo što se samo ja pojavljujem, a ta osoba koja je imala smelosti da nešto slaže sada ne postoji, ne oglašava se... Beži od toga da primi poziv za sud, ja čak javno govorim kad je suđenje, u želji da joj neko javi - rekla je Ana u emisiji "Magazin in".