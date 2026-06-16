Slušaj vest

Diu Kostić ili ti srpsku Kardi Bi, kako su je prozvali novinari na promociji njenog albuma prvenca, uhvatili smo u centru grada, a njen stajling nije mogao da prođe nezapaženo!

Popularna pevačica prošetala je gradskim ulicama u izdanju koje je privlačilo poglede prolaznika na svakom koraku. Gotovo svako ko bi prošao pored nje okretao se za atraktivnom plavušom, čiji je upečatljiv modni izbor bio glavna tema među slučajnim prolaznicima.

Dia je nosila dugu, ravnu platinasto-plavu kosu koja joj je padala preko ramena, dok je lice istakla naglašenom šminkom i tamnijim tonovima oko očiju. Posebnu pažnju privukao je njen nesvakidašnji crni šešir sa širokim obodom, koji je celom izdanju dao dozu glamura i ekstravagancije.

1/6 Vidi galeriju Paparaco Dia Kostić Foto: Kurir

Kombinaciju je upotpunila tamnim sakoom, dok su efektne čizme sa crno-belim zebra dezenom dodatno naglasile njen modni pečat.

Srpska Kardi Bi je sve vreme bila zauzeta telefonskim razgovorom, pa nije skidala telefon sa uha dok je laganim korakom prolazila ulicom. Nakon kraćeg zadržavanja, Dia se uputila ka obližnjoj zgradi, gde je nestala iza ulaznih vrata, ostavljajući za sobom brojne znatiželjne poglede.

Jedno je sigurno – gde god da se pojavi, Dia Kostić uspeva da privuče pažnju i pokaže da od mode ne odustaje ni usred bela dana.

Podsetimo, Dia je nedavno objavila album "Dia" sa čak 10 pesama, a nakon gala promocije koju je organizovala u Beogradu mnogi kažu da je pravo osveženje za srpsku scenu.

1/21 Vidi galeriju Dia Kostić Foto: Antonio Ahel/ATAImages