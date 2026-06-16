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Aleksandra Subotić živi život o kojem sanjaju mnogi. Nekadašnja učesnica rijaliti šou programa ponovo je pokazala da uživa na visokoj nozi zahvaljujući suprugu Predragu Raspopoviću, zvanom Peca Vijagra, koji ne štedi kada su u pitanju putovanja i luksuzna iskustva za svoju izabranicu.

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Sandra Subotić živi na visokoj nozi Izvor: Instagram/sandrasuboticss

Nevenčani supružnici trenutno borave u glamuroznom Monte Karlu, odakle je Aleksandra sa svojim pratiocima podelila niz kadrova koji odišu elegancijom i luksuzom. Posebnu pažnju privukao je snimak na kojem Aleksandra blista u skupocenoj, elegantnoj haljini koja je savršeno istakla njenu figuru.

Dok je pozirala pred kamerom, Predrag nije skidao pogled sa supruge, što su primetili i njeni pratioci na društvenim mrežama. Njegov zaljubljeni pogled i osmeh jasno su pokazali koliko je očaran Aleksandrom, koja je plenila pažnju gde god da se pojavila.

Aleksandra Subotić uživa u životu Foto: Printscrean, Printscreen, Instagram

Par već neko vreme uživa u putovanjima na ekskluzivne destinacije, a Monte Karlo je samo jedna u nizu luksuznih lokacija koje su posetili. Skupi restorani, prestižni hoteli, jahte i glamurozne večeri postali su deo njihove svakodnevice, a Aleksandra neretko deli delić te atmosfere sa svojim pratiocima.

Sudeći po najnovijim objavama, ljubav između Aleksandre i Pece cveta, a romantično putovanje u Monte Karlo još jednom je pokazalo da njih dvoje znaju kako da uživaju u životu punim plućima. Na ovakvom životu, sigurno joj zavide mnoge starlete.

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