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Od kuće u kojoj je odrasla Verica Rakočević u Podujevu na Kosovu i Metohiji ostali su samo zidovi. Ekipa Kurira je pre dve godine posetila ovo naselje u severoistočnom delu naše južne pokrajine. Do kuće nas je navodila čuvena kreatorka kad smo je pre dolaska upitali u kom delu se tačno nalazi.

Uništene uspomene

1/5 Vidi galeriju Verica Rakočević ne zaboravlja rodno mesto Foto: Kurir, Kurir Televizija

Pati za kućom

- Pre svega mnogo vam hvala što idete u moj rodni kraj. Žao mi je što i ja nisam pošla s vama. Pre nekoliko godina sam došla maltene do kućnog praga, ali zbog neprijatnosti se nisam usudila da idem dalje. Kuća se nalazi blizu železničke stanice. Odmah kod mosta, a preko puta je groblje - objasnila nam je Verica i u poruci prosledila imena roditelja.

Kad smo stigli tamo, zatekli smo Albanca. Govorio je naš jezik. Upitali smo za kuću Radisava Veličkovića, to je porodica Veričine majke. Odmah je pokazao na uništenu kuću i produžio dalje. Razgovor sa ostalim prolaznicima bi nas samo doveo u problem, pa smo Verici poslali fotografiju razrušenog doma.

Kamen bi zaplakao

- Ovo je za mene blago. Da li u dvorištu ima bunar? I da li iznad pruge još ima groblje - upitala nas je, a mi smo potvrdno odgovorili.

Iako nije bila s nama, kao da jeste. Tako se osećala dok smo joj slali slike i objašnjavali kako sada izgleda njen rodni kraj.

- Gospode! Tu su me kod bunara mama i tata spremali za obdanište, sećam se kao da je juče bilo - rekla nam je kreatorka.

Emocije i uspomene su samo navirale.

- Verujte mi da se svega sećam. Ovo je za mene jako vredna uspomena. Ja nisam uspela da dođem do svog praga, hvala vam na ovome - rekla nam je ona.

Godinama nije odlazila

Kako smo saznali, njen otac je rodom iz sela Zakut kod Podujeva. U njemu nema Srba. Mi smo se kratko zadržali u blizini kuće gde je odrasla Verica, nakon čega smo nastavili dalje.