NENAD JOVANOVIĆ ODVEO ŽENU U SARAJEVO! Pojeo ćevape, prošetao čaršijom, pa zapevao nasred ulice
Nenad Jovanović Blizanac je albumom "Na ovaj dan" pobrao simpatije publike širom regiona, koja redovno na nastupima horski peva njegove nove pesme.
"Predaleko", "Osmeh i suze", "Za njenu sreću", "Hvala na ludilu", "Jovana", "Na ovaj dan", "Video poziv", "Frka", "Ne pijem" i "Zadnji put" nazivi su njegovih novih pesama, a jedna je već postala hit i bez nje se ne mogu zamisliti proslave i slavlja.
- Publika mi na nastupima traži sve pesme, ali "Ne pijem“ se izdvojila i nju pevam po nekoliko puta. Dosta ljudi se pronašlo u pesmi. Da li su to oni koji piju ili ne piju, nisam siguran – uz osmeh kaže Jovanović koji je autor muzike i tekstova za sve pesme.
Nenad ima zakazane nastupe mesecima unapred.
- Tokom leta imam desetine nastupa. Sve to će biti dobra uvertira za seriju solističkih koncerata po regionu koju planiram najesen. Moj menadžment uveliko radi na dogovaranju dvorana, a jedan od koncerata bi trebao biti u sarajevskom Domu mladih - nastavlja pevač.
Jovanović je nedavno boravio u Sarajevu gdje je imao brojna TV gostovanja, a društvo mu je pravila supruga Jovana.
Bračni par je uživao u šetnji starim delom grada, gde su dobili i nekoliko simpatičnih poklona, a Nenad je jednom Sarajliji ispunio muzičku želju.
- U Sarajevu smo istinski uživali. Prilikom šetnje čaršijom dobili smo zanimljive suvenire i ljudi su još jednom pokazali zašto se u Sarajevu svako oseća kao kod kuće. Malo sam i pevao. Šeher je potvrdio da je grad sa dušom. Kad se dođe u Sarajevo, zna se šta sve mora da se obavi. Ćevapi su neizostavan deo toga. Uživao sam u višesatnoj šetnji obilazeći brojne znamenitosti koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim - nastavlja Blizanac.
Sarajevski humor je, kako kaže, nešto što ga uvek nanovo oduševljava.
- Naučio sam nekoliko novih viceva, ali i fora i fazona. Odrastao sam uz „Nadrealiste“. Svi smo gledali kultni serijal i učili smo napamet sve skečeve. I dan danas se rado šalim na taj način. Kada je muzika u pitanju Sarajevo je uvek bilo poznato po odličnim pevačima i grupama... „Bijelo dugme“, Zdravko Ćolić, „Indexi“, Halid Bešlić ... Oni imaju stotine hitova koji će trajati još decenijama - kaže na kraju Jovanović.