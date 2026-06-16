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Nenad Jovanović Blizanac je albumom "Na ovaj dan" pobrao simpatije publike širom regiona, koja redovno na nastupima horski peva njegove nove pesme.

"Predaleko", "Osmeh i suze", "Za njenu sreću", "Hvala na ludilu", "Jovana", "Na ovaj dan", "Video poziv", "Frka", "Ne pijem" i "Zadnji put" nazivi su njegovih novih pesama, a jedna je već postala hit i bez nje se ne mogu zamisliti proslave i slavlja.

- Publika mi na nastupima traži sve pesme, ali "Ne pijem“ se izdvojila i nju pevam po nekoliko puta. Dosta ljudi se pronašlo u pesmi. Da li su to oni koji piju ili ne piju, nisam siguran – uz osmeh kaže Jovanović koji je autor muzike i tekstova za sve pesme.

Nenad ima zakazane nastupe mesecima unapred.

- Tokom leta imam desetine nastupa. Sve to će biti dobra uvertira za seriju solističkih koncerata po regionu koju planiram najesen. Moj menadžment uveliko radi na dogovaranju dvorana, a jedan od koncerata bi trebao biti u sarajevskom Domu mladih - nastavlja pevač.

Jovanović je nedavno boravio u Sarajevu gdje je imao brojna TV gostovanja, a društvo mu je pravila supruga Jovana.

1/7 Vidi galeriju Nenad Jovanović Blizanac Foto: Damir Hodžić

Bračni par je uživao u šetnji starim delom grada, gde su dobili i nekoliko simpatičnih poklona, a Nenad je jednom Sarajliji ispunio muzičku želju.

- U Sarajevu smo istinski uživali. Prilikom šetnje čaršijom dobili smo zanimljive suvenire i ljudi su još jednom pokazali zašto se u Sarajevu svako oseća kao kod kuće. Malo sam i pevao. Šeher je potvrdio da je grad sa dušom. Kad se dođe u Sarajevo, zna se šta sve mora da se obavi. Ćevapi su neizostavan deo toga. Uživao sam u višesatnoj šetnji obilazeći brojne znamenitosti koje nikog ne ostavljaju ravnodušnim - nastavlja Blizanac.

Sarajevski humor je, kako kaže, nešto što ga uvek nanovo oduševljava.

- Naučio sam nekoliko novih viceva, ali i fora i fazona. Odrastao sam uz „Nadrealiste“. Svi smo gledali kultni serijal i učili smo napamet sve skečeve. I dan danas se rado šalim na taj način. Kada je muzika u pitanju Sarajevo je uvek bilo poznato po odličnim pevačima i grupama... „Bijelo dugme“, Zdravko Ćolić, „Indexi“, Halid Bešlić ... Oni imaju stotine hitova koji će trajati još decenijama - kaže na kraju Jovanović.