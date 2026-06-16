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Pevačica Jovana Pajić započela je svoju muzičku karijeru u drugoj sezoni takmičenja „Zvezde Granda“, gde je stigla do samog finala. Iako se ovog perioda seća sa osmehom, nedavno je otkrila nepoznate i stresne detalje sa finalne večeri zbog kojih je strahovala da će biti izbačena iz takmičenja.

Jovana je u velikom finalu, u kom je pobedu na kraju odnela njena koleginica Milica Todorović, doživela potpuno neočekivanu situaciju.

Ovako je nekad izgledala Jovana Pajić:

1/6 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printskrin/jutjub, Printskrin

Naime, njeno društvo iz osnovne škole sa Karaburme došlo je da joj pruži podršku na prilično neobičan i dramatičan način – doneli su baklje na nastup, što je pevačicu ozbiljno zabrinulo.

- Sećam se izlazimo na tu binu, a moje društvo iz osnovne škole sa Karaburme donelo baklje. Pomislila sam sad će Popović u top da me stavi. Zamislite koncert, oni došli sa bakljama, vidim žute majice, znala sam da su oni - prisetila se Jovana jednom prilikom za "Grand".

Strah od diskvalifikacije

1/8 Vidi galeriju Jovana Pajić Foto: Printscreen/Instagram, ATA images

Umesto da se potpuno opusti na sceni finalne večeri, pevačica je strahovala od reakcije Saše Popovića i organizatora. Srećom, njen strah je bio neopravdan i cela situacija se završila bez ikakvih posledica po nju.

- U tom momentu sam pomislila kakvo crno takmičenje, diskvalifikovaće me sada. Međutim, preživela sam, nisu pravili nikakve probleme“, ispričala je pevačica.