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Dobrivoje Topalović jedan je od čuvenih pevača narodne muzike, a poslednje dane života proveo je u rodnom selu Preljina kod Čačka. Njegov život nije bilo lak, a umro je nakon borbe sa karcinomom. Sad mu u njegovom selu postavljaju bistu.

Nakon uspešno završene srednje škole, započeo je rad u preduzeću "Cer", ali tamo je radio svega dva meseca, nakon čega je otišao u Beograd. On je nakon dve godine izgubio pravo na nastavak studija, što je predstavljalo izazov u ostvarivanju njegovih profesionalnih ambicija.

Velika želja njegove majke bila je da vidi svog sina kao inženjera, ali životni put Dobrivoja je krenuo drugim tokom. Kasnije je Dobrivoje stihove Dobrice Erića "Gajila me majka kraj fenjera,negovala sa suzom u licu,želela je sina inženjera, a dobila lutalicu..." posvetio majci.

Pevačku karijeru započeo je u kulturno-umetničkom društvu u Čačku. Njegov život se promenio kada je upoznao Dragana Aleksića, harmonikaša i kompozitora iz susednog sela Mrčajevci, koji je već imao iskustva sa snimanjem za Diskos. Dobrivoje je zamolio orkestar da izvede jednu njegovu pesmu pred Aleksićem, otvarajući vrata saradnje koja će obeležiti njegovu karijeru. Aleksić ga je primetio i pozvao za sto, a rezultat te saradnje bili su prvi snimci četiri singl ploče. Iako pesme nisu odmah doživele slavu, predstavljale su početak jedne uspešne muzičke priče koja će se kasnije proširiti izvan čačanskog okruga.

1/5 Vidi galeriju Počeli radovi na platou na kojem će biti postavljena bista Dobrivoja Topalovića Foto: Denis Čekovic

Godine 1986. u saradnji sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišom snimio je za PGP RTB jednu od najlepših pesama: "Crno vino".

On je voleo život na selu i govorio je da se "na selu može preživeti i u najteža vremena, dok u gradu glad brzo pokuca na vrata." Govorio je i da su ljudi koji su život proveli u gradu hendikepirani u odnosu na one sa sela.

- Pogotovo je to izraženo danas u vreme velike ekonomske krize. Na selu se može preživeti i u najteža vremena, dok u gradu glad brzo pokuca na vrata - govorio je svojevremeno Dobrivoje.

Poslednje dane života proveo je na selu gde se posvetio svojoj porodici, unucima i supruzi. Miroslav Ilić je sa njim ostao u kontaktu do samog kraja.

Foto: Nemanja Nikolić

- Prošli smo svašta zajedno. Dobar deo života smo proveli zajedno i to u ono najlepše doba našeg zanata. Ipak, nismo se odavno videli. Ne samo zbog njegove bolesti, već je i Dobrivoje izabrao tako. Malo se distancirao od svega pred kraj života - govorio je Miroslav.

- Živim sa suprugom, a najviše vremena provodim sa unukom Radovanom. Pevačku karijeru polako privodim kraju pa izbegavam koncerte i nastupe na televizijama. Trudim se da se što više odmaram u krugu porodice i održavam imanje, kosim travu - rekao je u jednom trenutku Dobrivoje.