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U susret velikim koncertima „Južni vetar festivala“ koji će biti održani 26. i 27. juna na Tašmajdanu, društvene mreže doslovno gore od objava, komentara i uspomena fanova iz celog sveta. Ljubitelji narodne muzike svakodnevno dele svoje omiljene pesme, uspomene i trenutke uz hitove koji su obeležili generacije, a jedna objava posebno je privukla pažnju javnosti.

Na fotografiji koja se velikom brzinom proširila internetom našli su se legendarni članovi originalnog Južnog vetra sa jedne strane i junaci popularnog filma „Južni vetar“ sa druge, uz jednostavno pitanje: „Koji je bolji?“

Ubrzo nakon objave usledila je prava lavina reakcija. Hiljade komentara pristizale su iz Srbije, regiona, ali i od ljudi koji danas žive širom Evrope, Amerike i Australije. Dok jedni tvrde da je originalni Južni vetar nešto što se ne može ponoviti i da su njihove pesme obeležile detinjstvo miliona ljudi, drugi ističu da je filmski „Južni vetar“ postao simbol jedne nove generacije i fenomen koji je osvojio publiku širom Balkana.

Ipak, bez obzira na različita mišljenja, većina se složila u jednom – ime „Južni vetar“ i danas budi emocije kakve retko šta može.

Upravo zato se sa velikim nestrpljenjem očekuju koncerti 26. i 27. juna na Tašmajdanu, gde će publika imati priliku da još jednom uživo oseti duh legendarnog Južnog vetra i zajedno peva hitove koji su ostavili neizbrisiv trag u muzici ovih prostora.

A vi, šta kažete – Južni vetar mog detinjstva ili Južni vetar tvog detinjstva?

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