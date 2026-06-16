Slušaj vest

Vest da se manekenka Dejana Živković i njen suprug Filip Simovićrazvode poslednjih dana ne prestaje da intrigira javnost. Dodatnu pažnju izazvale su i njene poslednje objave na društvenim mrežama, koje su mnogi protumačili kao jasnu poruku o svemu što joj se trenutno događa.

Na svom Instagram nalogu Dejana je podelila nekoliko fotografija, ali su pratiocima za oko najviše zapale poruke koje je objavila uz njih.

- Ljudi ti pružaju ono što nose u sebi, a ne ono što misliš da zaslužuješ. Zato sebi pruži ono što smatraš da vrediš - glasila je jedna od objava, dok je druga bila još direktnija:

- Pametniji ne popušta, već odlazi - napisala je manekenka.

Njene reči odmah su pokrenule lavinu komentara, a brojni pratioci u njima su prepoznali aluziju na navodni kraj braka sa Filipom Simovićem, o kojem domaći mediji danima pišu.

1/5 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: Printscreen Instagram

Prema navodima koji su se pojavili u medijima, Dejana se navodno već iselila iz porodičnog doma na Novom Beogradu, gde je godinama živela sa suprugom i njihovom decom.

- Već neko vreme je ne viđamo u luksuznom kompleksu u kojem su zajedno živeli. Filip se, s druge strane, često može videti u restoranima koji se nalaze u okviru naselja. Među komšijama se priča da je Dejana spakovala stvari i sa decom napustila stan - ispričao je izvor blizak paru za Blic.

Bračni par je, inače, živeo u jednom od najprestižnijih delova Novog Beograda, gde su im komšije i brojne poznate ličnosti.

Njihov stan nalazi se u luksuznoj zgradi u kojoj cena kvadrata dostiže oko 3.500 evra. Budući da se spekuliše da nekretnina ima približno 100 kvadratnih metara, procenjuje se da je vrednost stana, zajedno sa opremanjem, veća od 400.000 evra.

1/8 Vidi galeriju Dejana Živković Foto: ATA images

Ipak, ni Dejana ni Filip se do sada nisu zvanično oglašavali povodom navoda o razvodu, pa ostaje da se vidi da li će odlučiti da stave tačku na nagađanja koja poslednjih dana ne prestaju da pune stupce domaće štampe.