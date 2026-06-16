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Nikolina Kovačević srpska je influenserka koja je otvoreno govorila o promeni pola, procesu, ali i osudi okoline. Ona je rekla da sa ocem nema kontakt i da je nikada nije upoznao otkako je postala Nikolina, već da je samo poznaje kao Njegoša, a govorila je i o reakcijama muškaraca sa kojima je bila.

Nikolina je napustila Srbiju pre nekoliko godina, a nakon niza zahvata uspela je da dođe do željenog izgleda. Rekla je da je veoma otvorena i od partnera ne želi da krije da je transrodna, a bila je u vezi i sa poznatim fudbalerom.

Ovako je Nikolina izgledala nekad:

1/7 Vidi galeriju Nikolina Kovačević kao muškarac Foto: Printscreen

- Ono što mi se svidelo kod tog fudbalera jeste takođe njegova hrabrost. Sviđa mi se to što su kavaljeri, maniri, jako lepo izgledaju. Taj momak i ja nismo bili dugo zajedno zato što je on to želeo da krije, meni to nije odgovaralo. I tu se završila naša priča, ali mislim i dalje sve najbolje o njemu i pozdravljam ga. Sa svim bivšima sam ostala u dobrim odnosima."

Pisalo se dosta i u inostranstvu i kod nas o fudbalerima i aferama sa transrodnim devojkama.

- Mi smo svi samo ljudi prvenstveno, to se sad samo desilo da su sportisti na meti, a inače su svi! I konobari i političari, sportisti, biznismeni, piloti, ne znam odakle da navedem. Neka ljudi rade šta žele, neka im se sviđa ko im se sviđa. Samo se meni, na primer, ne sviđaju dvostruki aršini, ne sviđa mi se licemerje, ne volim lažne ljude i lažne moraliste, to mi je užasno. Ako nešto ne voliš ili ako nešto voliš, a ne želiš to da priznaš, nemoj ni ići na Tv da pričaš da to ne podržavaš da bi se nekome svideo. Ne volim lažne ljud

"U muškom telu sam bila nesigurna"

1/13 Vidi galeriju Nikolina Kovačević promenila pol Foto: Printscreen

Ona kaže da je kao dečak bila jako nesigurna.

- S godinama sve samopouzdanija i samopouzdanija zato što sam zrelija, sve više shvatam život, i zato što mi se um samim tim i proširio životom u inostranstvu. Videla sam ko sam. Ljudi ne znaju ništa o meni, videla sam mnoge stvari o sebi, ali je to proces koji se gradi. I dan-danas radim na svom samopouzdanju i to je nešto na čemu ćete uvek raditi, ali ono što je najvažnije - ako vi ne verujete u sebe, niko drugi neće. Pre sam bila jako nesigurna, naročito kao dečak - plašljiva, stidljiva, povučena, zato što sam krila neke stvari o sebi i nisam bila ja - ja, a sad kad jesam, nezaustavljiva sam!" kaže Nikolina, koja otkriva da je sa 16-17 godina konačno priznala sebi istinu da se oseća kao žena zarobljena u muškom telu.