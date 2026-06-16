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Dragana Mirković važi za jednu od najuspešnijih i najbogatijih pevačica na domaćoj muzičkoj sceni, ali uprkos velikoj karijeri i imovini koju je stekla tokom decenija rada, nikada nije isticala materijalne stvari u prvi plan. Naprotiv, oni koji je dobro poznaju često ističu da ju je slava malo promenila i da je ostala verna svojim korenima i vrednostima sa kojima je odrasla.

Balkanska muzička diva više puta je naglasila da se najopuštenije i najprirodnije oseća upravo u svom rodnom Kasidolu, mestu u kojem može da bude ono što jeste, bez tereta popularnosti i javnog života.

Dragana Mirković o porezu

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

Iako danas živi u Beču, gde je godinama gradila porodični život, Dragana je ostala dosledna svojoj skromnosti. Poznato je da sa porodicom živi u velelepnom dvorcu koji ima značajan kulturno-istorijski status i čija se vrednost, prema nezvaničnim procenama, meri desetinama miliona evra. Ipak, pevačica ističe da joj materijalne stvari nikada nisu bile najvažnije.

Gostujući u podkastu kod Bokija 13, Dragana se prisetila svojih početaka i otkrila da je još kao veoma mlada postala poreski obveznik zahvaljujući velikom uspehu koji je ostvarila na estradi.

- Od 84 kada sam snimila prvu ploču imala sam ozbiljne hitove što tada nisam očekivala, ja sam želela da ostvarim dovoljan uspeh da mogu da se vratim u selo da me ne bude stid. Međutim, od samog starta su krenuli ozbiljni hitovi. Bila sam najmlađi poreski obveznik u Jugoslaviji. Imala sam 15 godina, znam da je tata otišao u banku da podigne novac i bilo mu je izuzetno neprijatno kada je video količinu novca. Ljudi su gledali okolo, bilo mu je neprijatno jako, jer mi nismo u tom fazonu. Tada je sve bilo zvanično i dobijao si zasluženo svoj novac. Plaćala sam porez kao što ga i dan danas plaćam - rekla je ona.

Pevačica je potom govorila o životu u Austriji i poreskim obavezama koje tamo ima.

- Plaćam porez u Austriji jer tamo i živim. Porez je 48 odsto, ništa me ne pitajte - rekla je Dragana kroz osmeh.

"Dvorac je najmanje bitan u mom životu"

1/4 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Damir Dervišagić

Na pitanje da li je nekada razmišljala o povratku u Srbiju, priznala je da jeste, a potom još jednom stavila do znanja šta smatra pravim životnim vrednostima.

- Dvorac je najmanje bitan u mom životu, postoje stvari koje ništa ne može da zameni, to je mir u duši, ljubav u srcu i pozitivnost koja me nosi na krilima. Drugačije ne bih mogla da opstanem u životu - zaključila je pevačica.