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Planetarno popularni pevač Riki Martin uskoro će izaći na scenu festivala "Belgrade River Fest", a među brojnim poznatim ličnostima koje su stigle da uživaju u njegovom nastupu našla se i pevačica Milica Pavlović, koja je odmah privukla veliku pažnju prisutnih.

Milica Pavlović uzbuđena zbog svetske zvezde

Muzička zvezda se pojavila u upečatljivom šljokičastom kompletu, a svojim izgledom i energijom dodatno je podigla atmosferu među prisutnima. Milica je bila raspoložena i nasmejana, pa je pred kamerama otkrila da s velikim uzbuđenjem čeka nastup svetskog izvođača.

Milica Pavlović pojavila se u upečatljivom šljokičastom kompletu, a svojim izgledom i energijom dodatno je podigla atmosferu među prisutnima. Foto: Kurir

- Ja sam večeras ovde sa svojim prijateljem, kako on kaže gde idemo i kad dolazimo, to zavisi od njega. Sve Rikijeve pesme volim - rekla je Milica.

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Milica Pavlović na koncertu Rikija Martina Izvor: Kurir

Na pitanje našeg novinara Zeleta kako bi reagovala da se našla u sobi dok je Riki Martin pravio smelu fotografiju, pevačica je kroz osmeh dala spreman odgovor. Rekla bih: "Daj mi taj telefon, bolje da uslikam" - izjavila je Milica, izazvavši osmehe prisutnih.

Oduševljenje Beogradom

Podsetimo, Riki Martin je u srpsku prestonicu stigao pre tri dana, želeći da detaljno upozna grad pre nego što izađe pred publiku. Tokom svog boravka, pevač je sa ćerkom obišao istorijski kompleks Kalemegdan, gde je proveo nekoliko sati uživajući u pogledu na ušće Save u Dunav i arhitekturu beogradske tvrđave.

Belgrade River Fest: Riki Martin Foto: Promo, Aleksandar Dmitrović

Da je potpuno opčinjen srpskom tradicijom i gostoprimstvom svedoči i podatak da je tokom obilaska grada kupio šajkaču i srpsku zastavu, koje će kao posebne suvenire i uspomenu na ovaj istorijski boravak u Beogradu poneti sa sobom.

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