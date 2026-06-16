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Zvezda „Granda“ Anđela Arman je pokazala i svoju humanu stranu. I ne samo ona već i njene kolege koje su više puta dosad pokazali da misle i na ljude oko sebe kojima je neophodna pomoć.

Zoran Đikić Džile iz Alibunara je oboleo od tumora na mozgu. Za nastavak lečenja i oporavak neophodno je lečenje u Turskoj. Džile sam ne može da vodi ovu bitku iz finansijskih razloga i zato je Anđela odlučila da pozove kolege i da organizuju humanitarni koncert kako bi doprineli Džiletovoj borbi protiv opake bolesti.

– Dragi moji, pozivamo vas da u što većem broju dođete na humanitarni koncert 23.06. u svečanoj sali „Tara“ (Banatski Karlovac) za našeg divnog Džileta iz Alibunara. Ovo nije obična bitka, ovo je bitka za život. Svaki dolazak, svaka donacija i svaka podeljena objava mogu pomoći da zajedno pružimo šansu za dalje lečenje i potpuno ozdravljenje. Dođite da pokažemo snagu zajedništva, humanost i podršku onda kada je najpotrebnija – poručila je Anđela na svom profilu na Instagramu.

Oni će pevati na humanitarnom koncertu Foto: Nemanja Nikolić / Nenad Kostić, Printscreen Kurir, Printscreen Instagram

 Na koncertu će pevati Rada Manojlović, Darko Lazić, Tijana Milentijević, Uroš Živković, Petar Mitić, Milan Mitrović i mnogi mnogi drugi. Anđela ovaj koncept organizuje sa Mihajlom Markovićem poznatijem kao Markan.

Inače, Zoranu možete da pošaljete SMS u kojem će sadržaj biti 282 na 2407.

Kurir/Nemazabranjenih

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