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Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se večeras na crvenom tepihu manifestacije "Belgrade River Fest", neposredno pred početak koncerta svetske latino zvezde Rikija Martina, koji se održava u Beogradu.

Ceca došla u patikama

Koncert, zakazan za 21 čas, okupio je veliki broj poznatih ličnosti, ali je dolazak pevačice privukao posebnu pažnju medija i prisutnih.

Foto: Kurir

Za ovu priliku pevačica je izabrala elegantnu i svedenu kombinaciju u belim tonovima. Pojavila se u belom sakou i pantalonama, uz belu majicu, dok je celokupan izgled upotpunila velikim sunčanim naočarima i elegantnom torbicom.

02:05 Ceca stigla na koncert Rikija Martina Izvor: Kurir

Ono što je svima zapalo za oko jeste to da je došla u patikama, što joj omogućava da celo veče opušteno igra i uživa u muzici.

Ceca je bila vidno raspoložena, pozirala fotografima i sa osmehom prošetala crvenim tepihom pre nego što se uputila ka VIP zoni, gde je nastavila da prati dešavanja i priprema se za muzički spektakl.

Milica Pavlović uzbuđena zbog svetske zvezde

Podsetimo, muzička zvezda se pojavila u upečatljivom šljokičastom kompletu, a svojim izgledom i energijom dodatno je podigla atmosferu među prisutnima. Milica je bila raspoložena i nasmejana, pa je pred kamerama otkrila da s velikim uzbuđenjem čeka nastup svetskog izvođača.

1/3 Vidi galeriju Milica Pavlović pojavila se u upečatljivom šljokičastom kompletu, a svojim izgledom i energijom dodatno je podigla atmosferu među prisutnima. Foto: Kurir

- Ja sam večeras ovde sa svojim prijateljem, kako on kaže gde idemo i kad dolazimo, to zavisi od njega. Sve Rikijeve pesme volim - rekla je Milica.