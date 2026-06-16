CECA DOŠLA NA KONCERT RIKIJA MARTINA U PATIKAMA! Svi gledali u njen stajling, jedan detalj zapao svima za oko (FOTO/VIDEO)
Svetlana Ceca Ražnatović pojavila se večeras na crvenom tepihu manifestacije "Belgrade River Fest", neposredno pred početak koncerta svetske latino zvezde Rikija Martina, koji se održava u Beogradu.
Ceca došla u patikama
Koncert, zakazan za 21 čas, okupio je veliki broj poznatih ličnosti, ali je dolazak pevačice privukao posebnu pažnju medija i prisutnih.
Za ovu priliku pevačica je izabrala elegantnu i svedenu kombinaciju u belim tonovima. Pojavila se u belom sakou i pantalonama, uz belu majicu, dok je celokupan izgled upotpunila velikim sunčanim naočarima i elegantnom torbicom.
Ono što je svima zapalo za oko jeste to da je došla u patikama, što joj omogućava da celo veče opušteno igra i uživa u muzici.
Ceca je bila vidno raspoložena, pozirala fotografima i sa osmehom prošetala crvenim tepihom pre nego što se uputila ka VIP zoni, gde je nastavila da prati dešavanja i priprema se za muzički spektakl.
Milica Pavlović uzbuđena zbog svetske zvezde
Podsetimo, muzička zvezda se pojavila u upečatljivom šljokičastom kompletu, a svojim izgledom i energijom dodatno je podigla atmosferu među prisutnima. Milica je bila raspoložena i nasmejana, pa je pred kamerama otkrila da s velikim uzbuđenjem čeka nastup svetskog izvođača.
- Ja sam večeras ovde sa svojim prijateljem, kako on kaže gde idemo i kad dolazimo, to zavisi od njega. Sve Rikijeve pesme volim - rekla je Milica.