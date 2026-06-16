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Već više od dve godine traje ljubavna priča pevačice Marina Visković, koja svoj emotivni život uspešno drži daleko od očiju javnosti. Iako se već dugo spekuliše o njenoj vezi sa navodno imućnim biznismenom iz Dubaija, Marina o svom partneru retko govori, zbog čega svaka njena izjava privlači veliku pažnju.

Iako se već duže vreme govori da je od partnera dobila luksuznu nekretninu u Dubaiju u vrednosti od tri miliona evra, pevačica je izbegavala da komentariše ove navode, što je i sada bio slučaj.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Marina Visković gostujući u emisiji Amidži šou progovorila je o svom emotivnom životu, te je otkrila da li joj je njen partner poklonio skupocenu nekretninu, kao i da li je stala na ludi kamen. Foto: Pink, Ivica Račić

Ne udaje se

Gostujući u emisiji Amidži šou, Marina je otvoreno govorila o svom emotivnom statusu, a jedno od pitanja odnosilo se upravo na njenu vezu, moguću udaju i navodni skupoceni poklon koji je dobila od partnera.

– Marina, da li se udaješ? Priča se i da si od partnera dobila skupocenu nekretninu, da li je to istina? – glasilo je pitanje.

Pevačica je najpre otkrila da svadba za sada nije u planu.

– Ne udajem se još uvek. Srećna sam i ispunjena, to je najvažnije – rekla je Marina.

Kada je reč o nekretnini o kojoj se dugo spekuliše, pevačica nije želela da otkriva više detalja.

– Ne bih da pričam o nekretnini – kratko je odgovorila, ostavivši javnost bez konkretnog odgovora na pitanje koje već dugo intrigira njene fanove.

"Mesečno troši 3.000 evra minimum"

Pevačica je svojevremeno privukla veliku pažnju javnosti tokom gostovanja u emisiji "Amidži Šou". Zbog njene izjave, društvene mreže su brujale.

Marina je tada otkrila da mesečno troši nekoliko hiljada evra.

1/6 Vidi galeriju Marina Visković u Dubaiju Foto: Printscreen Instagram

- Koji je minimum novca sa kojim možeš da raspolažeš? Oko 3.000 evra - pitao ju je Ognjen.

- Evo sad razmišljam... Minimum... Moram da budem skromna. Hajde neka bude 3.000, lepo si procenio, zaista ima ulaganja. Ja sam isticala da ne znam sa finansijama, nikad ne znam koliko trošim, ali par hiljada mesečno, sigurno - rekla je ona.

Ko je Marinin milioner?

Iako identitet bogatog partnera pevačice nije poznat, ona je jednom prilikom otkrila pojedinosti - da li je oženjen, gde živi i da li bi se zbog njega preselila u drugu državu.

Tom prilikom, otkrila je i da li će biti venčanja.

Na pitanje da li konačno staje na ludi kamen i kada je svadba, pevačica je rekla:

- Ljubav ima veliki udeo u tome kako se osećam i kako izgledam. Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verovatno će se desiti to sudbonosno ''da''. Svadba se desiti neće. Ja ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je - rekla je Marina Visković.

Na pitanje da li je istina da se seli iz zemlje, odgovorila je:

1/7 Vidi galeriju Marina Visković Foto: Ivica Račić

- Ne. Veoma često putujem, u Dubaji idem redovno, volim da menjam lokacije.

Na sledeće pitanje, da li je njen momak naš čovek koji živi u inostranstvu, kao i da li je oženjen, ona je rekla:

- Saznaćete to. Ne. Nije oženjen - zaključila je ona tada.