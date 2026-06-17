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Mlada pevačica Barbara Bobak proslavila je 28. rođendan u Novom Sadu, a ovog puta odlučila se za nesvakidašnju temu inspirisanu čuvenim filmom "Pirati sa Kariba".

Pevačica se pojavila u kostimu legendarnog Džeka Speroua, privukavši pažnju gostiju čim je stigla na proslavu.

Ipak, najveće iznenađenje večeri sačekalo je prisutne nešto kasnije, kada je stigla impresivna rođendanska torta.

Torta je bila u potpunosti prilagođena piratskoj temi. Donji deo krasili su motivi stare mape i brodova, dok je gornji bio ukrašen nežnoplavim detaljima i zastavicom sa natpisom "B28", simbolično obeležavajući pevačicin 28. rođendan.

1/11 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Printscreen/Instagram

Poseban efekat napravile su prskalice koje su zasijale u trenutku iznošenja torte, dok su gosti uglas zapevali rođendansku pesmu i ovacijama ispratili ovaj poseban trenutak.

Rođendanskom slavlju, pored porodice i prijatelja, prisustvovale su i poznate ličnosti, među kojima je bila i Tea Tairović, koja se pojavila u kostimu vatrogasca.

Njih dve su zajedno zaplesale, što je izazvalo oduševljenje prisutnih gostiju, ali i brojnih pratilaca koji su imali priliku da vide delić atmosfere sa proslave.