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Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom i otpočela vezu sa imućnim biznismenom. Ona se sinoć pojavila na koncertu Rikija Martina gde je govorila o privatnom životu.

Iako nije želela da priča previše o ljubavi, ona je priznala da se privikava na ponovni život u gradu s obzirom da je prethodnih godina sa Nemanjom živela u mirnijoj sredini.

- Nikada nisam pričala o privatnom životu, ne bih ni sada otkrivala puno. Komšiluk se promenio, to više nije novo. Dugo sam živela van grada i sada se navikavam na gradski život i buku. Prija mi promena i da malo budem među ljudima - rekla je Breskvica koja više nije plavuša.

- Promenila sam boju kosu i mislim da je velika promena. Želela sam da se moja oporavi.

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"Došla sam da pokupim sve cake": Breskvica o Rikiju Martinu i novom dečku biznismenu iz Beograda Izvor: MONDO

U vezi preko mesec dana

Breskvica je u vezi sa imućnim biznismenom koji je vlasnik jedne poznate firme u Beogradu, pisali su mediji.

"U vezi su sigurno preko mesec dana. Verovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima", tvrdio je izvor za "Mondo" i dodao da Anđelin novi dečko, koji ima oko tridesetak godina, živi u luks naselju na Novom Beogradu.

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