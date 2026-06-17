"NAVIKAVAM SE, PRIJA MI PROMENA" Breskvica nakon raskida promenila život iz korena: Dugo sam živela van grada
Anđela Ignjatović Breskvica nedavno je raskinula dugogodišnju vezu sa policajcem Nemanjom i otpočela vezu sa imućnim biznismenom. Ona se sinoć pojavila na koncertu Rikija Martina gde je govorila o privatnom životu.
Iako nije želela da priča previše o ljubavi, ona je priznala da se privikava na ponovni život u gradu s obzirom da je prethodnih godina sa Nemanjom živela u mirnijoj sredini.
- Nikada nisam pričala o privatnom životu, ne bih ni sada otkrivala puno. Komšiluk se promenio, to više nije novo. Dugo sam živela van grada i sada se navikavam na gradski život i buku. Prija mi promena i da malo budem među ljudima - rekla je Breskvica koja više nije plavuša.
- Promenila sam boju kosu i mislim da je velika promena. Želela sam da se moja oporavi.
U vezi preko mesec dana
Breskvica je u vezi sa imućnim biznismenom koji je vlasnik jedne poznate firme u Beogradu, pisali su mediji.
"U vezi su sigurno preko mesec dana. Verovatno su se upoznali u nekom izlasku, budući da on dosta izlazi i poznato je ime u beogradskim klubovima", tvrdio je izvor za "Mondo" i dodao da Anđelin novi dečko, koji ima oko tridesetak godina, živi u luks naselju na Novom Beogradu.