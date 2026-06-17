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Voditelj Ognjen Amidžić danas obeležava veliki jubilej – napunio je 50 godina. Tim povodom među prvima mu je rođendan čestitala supruga Mina Naumović, koja je emotivnom objavom na društvenim mrežama raznežila njihove pratioce.

Mina je tačno u ponoć podelila Ognjenovu fotografiju iz detinjstva i uz nju kratko poručila: "Srećan mi bio", dodavši emotikon srca. Njena objava brzo je privukla pažnju i izazvala brojne reakcije prijatelja i fanova poznatog voditelja.

Mina Naumović Foto: Printscreen/Instagram

"Oduvek sam hteo devojčicu"

Podsetimo, voditelj je otkrio šta mu je najvažnije u zajedničkom životu sa ženom i koliko su ga deca promenila.

- Ja sam oduvek i hteo devojčicu. Ali šta mi planiramo, to sve dođe u svoje vreme i sve se namesti. Devojčice su bolje za porodicu, one su snaga i sidro, šta mi muškarca, mi mozga nemamo. Gledam po svojoj sestri i sada Mini, gledam kako se održavaju ti porodični odnosi... - govorio je za medije.