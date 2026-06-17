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Pevačica Milica Pavlović podelila je fotografije sa novim članom svoje porodice, kućnim ljubimcem po imenu Rue. Postala je vlasnica toy pudle, a preslatko štene ju je osvojilo na prvi pogled.

Foto: Preent Screen

Milica je otkrila da joj je Rue veoma brzo ulepšala svakodnevicu i unela mnogo radosti u život, ističući da joj je ova mala mezimica gotovo odmah prirasla srcu.

- I tako… U moj život uđe jedno malo biće i promeni ga zauvek. Ona ne traži ništa osim malo moje pažnje i ljubavi, ali zato, suprotno od realnosti koju živimo, zauzvrat daje ono najvrednije, a to je iskrena, čista i bezuslovna ljubav. Saputnice duše moje,tiha čuvarice svih mojih radosti i suza, hvala sto si tu… Rue - napisala je Milica uz emotikone srca.

O detinjstvu i rodnom mestu

1/3 Vidi galeriju Milica Pavlović pojavila se u upečatljivom šljokičastom kompletu, a svojim izgledom i energijom dodatno je podigla atmosferu među prisutnima. Foto: Kurir

Podsetimo, Milica često ističe koliko ponosna na svoje rodno selo Bunibrod.

- To je malo mesto, svi se poznajemo, družimo, poštujemo. Ljudi su iskreni, vedrog duha, topli, dobronamerni. Kada tamo odem, podsetim se šta znači biti dobar čovek, jer kako kročim u selo i moje komšije čuju da sam stigla, tako jedan po jedan dolaze da me vide, pozdrave, da mi ispričaju šta ima novo. Uvek mi donesu kolače, pitu, nešto što su spremali.

- Mi smo tamo navikli da sve delimo jedni s drugima. Znam da me iskreno vole zbog onoga što ja zaista jesam. Jedan od najvećih blagoslova u životu je imati ljude koji te dobro poznaju i vole te zbog toga što ti jesi.