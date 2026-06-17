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Veljko Ražnatović, sin Svetlane Cece Ražnatović, proveo je sedam meseci u Rusiji, gde je bio smešten u podvorju Srpske pravoslavne crkve, a sada je prvi put detaljno govorio o svom boravku i razlozima zbog kojih ne planira dugotrajan povratak u Moskvu.

On je istakao da je tokom boravka živeo kod oca Stefana, okružen ljudima iz crkvenog života i vernicima.

- Živeo sam kod oca Stefana, živeo sam u podvorju Srpske pravoslavne crkve, bio sam okružen svojim ljudima. Zimi je tu neka ekipa koji tu rade, koji su u crkvi, tu smo mi bili konstantni, dolaze hodočasnici, obilaze. Na liturgiji puna crkva - rekao je.

Dodao je da je plan da se u Rusiju eventualno vrati isključivo zbog sportskih priprema.

- U Rusiju ću se možda vratiti na sparinge, neću živeti tamo.

1/5 Vidi galeriju Nakon višemesečnog boravka u Moskvi, Veljko se vratio u Srbiju, a kako ističe, povreda koja mu je zadavala velike probleme sada je prošlost Foto: Printscreen Prava priča

Porodica velika podrška

Posebno je istakao da mu je najteže pala razdvojenost od porodice, supruge Bogdane i dece, koji su mu, kako kaže, bili velika podrška tokom celog perioda.

- Deca su samo jednom mala, uspeo sam da dođem na njihove rođendane hvala Bogu. Dešavaju se neke stvari, oni ti šalju snimke, svi proživljavaju momente sa njima, koje je trebalo ti da proživiš, a ti ludak juriš neki san, koji ne znaš da li će ti se ostvariti.

Veljko je naglasio i koliko mu znači podrška supruge Bogdane.