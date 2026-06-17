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Bilja Jevtić i Aca Ilić u skladnom su braku već četiri decenije. Iako neguju uspešne karijere, njihov odnos i porodica uvek su im bili iznad svega, kao i sin Ivan, koji ih već godinama čini ponosnim.

Njihova ljubavna priča otpočela je u januaru 1986. godine, a kako su sada otkrili do ljubavi je došlo baš na muzičkoj turneji. Kako pevač kaže, jasni signali koje mu je tada poslala stavili su mu do znanja da treba da pokuša, a ostalo je deo jedne od najlepših ljubavnih priča, poznatih domaćoj javnosti.

- Sve je počelo na turneji, menadžer me je pitao kog pevača želim i ja sam onako razmislila, a odmah sam znala, i rekla: "Pa eto, Aca Ilić..." - pričala je u "Amidži šou", otkrivši da su se varnice osetile već na novogodišnjem nastupu.

- Ma bilo je konkretno! Mi smo se zagrlili odmah čim je on prišao, ali bio je malo drugačiji zagrljaj - našalila se Biljana na račun njihove prve zajedničke noći.

- Zagrlili smo se i poljubili, to je bio mali duži zagrljaj. Čestitali smo Novu godinu, a njena ruka je posle čestitanja ostala malo duže na mom ramenu, ona je važila za jednu od poželjnijih dama tada - rekao je Aca.

1/11 Vidi galeriju Bilja Jevtić i Aca Ilić Foto: Printscreen

Nesuglasice u braku

Iako su Bilja i Aca skladan par, i oni imaju sitne nesuglasice u braku, koje rešavaju u hodu.

- Najviše je nervira što jedem stojeći i mrvim po kući - otkrio je Aca, a na pitanje da li je istina da ga je nekad zbacila iz kuće Bilja Jevtić je odgovorila sa osmehom.

- To je izvučeno iz kontesta. Ko nije izašao iz kuće kada mu žena zvoca. Kada mu dođe žuta minuta, on se malo prošeta. Nema to veze sa tim - na njen odgovor nadovezao se i suprug: