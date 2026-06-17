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Influenserka i preduzetnica Ela Dvornik ponovo je uspela da privuče veliku pažnju na društvenim mrežama, ovog puta fotografijama koje su pokrenule brojna nagađanja o njenom ljubavnom životu. Naime, Ela je sa svojim pratiocima podelila niz emotivnih i nežnih trenutaka sa nepoznatim muškarcem kojeg u objavama naziva jednostavno – „Meštar“.

Iako nije otkrila njegov identitet, fotografije govore više od reči. Na njima se mogu videti zagrljaji, držanje za ruke i poljupci, a atmosfera koju odišu prepuna je bliskosti, sreće i opuštenosti. Mnogi su primetili da Ela na fotografijama izgleda posebno vedro i nasmejano, što nije promaklo njenim vernim pratiocima.

1/5 Vidi galeriju Ela Dvornik Foto: Printscreen/Instagram

Uz objavu je podelila i znakovitu poruku: „Još uvek moraš imati haos u sebi da bi se rodila plesna zvezda.“ Taj citat dodatno je podstakao radoznalost javnosti, ali i otvorio prostor za različita tumačenja. Dok su jedni pokušavali da otkriju ko je misteriozni muškarac, drugi su se fokusirali na činjenicu da Ella deluje zadovoljno i ispunjeno.

Komentari podrške počeli su da pristižu gotovo odmah nakon objave. Brojni pratioci poželeli su joj sreću i izrazili zadovoljstvo što je vide nasmejanu.

„Napokon srećna, posle svih kiša i oluja stiglo je sunce“, napisala je jedna pratilja, dok su drugi poručili kako je lepo videti Ellu zaljubljenu i zadovoljnu.

„Važno je da si srećna“, „Navijam za tebe“, „Srećne zaljubljene žene su najlepše“ i „Lepo te je videti nasmejanu“ samo su neke od poruka koje su preplavile objavu.

00:08 Ela Dvornik se ljubi sa nhovim dečkom Izvor: Instagram/elladvornik

Prošla pakao posle razvoda

Podsetimo, Ela je prošla kroz turbulentan razvod od Čarlsa Pirsa, a par je iz tog braka dobio dvoje dece. Ela i Čarls dele starateljstvo nad ćerkama, a ona je javno podelila sećanje na stresan period života.

- Svako malo se setim trenutka kad su me psihijatri u procesu pitali šta ću ja s decom ako slučajno imam uveče neki događaj - napisala je ona na svom Instagram storiju.

Ćerke su sa ocem

Ela je, takođe, nedavno podelila svoje iskustvo u podeljenom starateljstvu. Ispričala je kako njihov život izgleda nakon kraha ljubavi, ali i objasnila zašto su deca kod oca.

- Ne žive sa mnom. Imamo podeljeno starateljstvo (za sad). Ali sudija je odredila privremenom merom da devojčice žive s tatom u našoj porodičnoj kući u Istri. Ja sam podstanar u Novom Zagrebu. Ovo je najveći apsurd ikada, ali čisto da znate da i to postoji. Kad je mojih sedam dana, ja ih provodim u istoj kući s bivšim suprugom i ćerkama. Dakle, sedam dana živimo svi zajedno svake druge nedelje, srećna porodica. Mogu da se rugam ovome jer ni meni ni njemu nije to drago, ali tako su stavili - napisala je Ela tada.

1/10 Vidi galeriju OVAKO IZGLEDA KUĆA OKO KOJE RATUJU ELA DVORNIK I NJEN BIVŠI MUŽ! Foto: Printscreen/Instagram

Kuću kupili pola-pola