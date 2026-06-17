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Nije tajna da se Dragana Mirković i Boban Rajović uvek međusobno podržavaju i gostuju jedno drugom na koncertima, a njihovo prijateljstvo rezultiralo je i ovim poslovnim dogovorom.

Boban Rajović pre nekoliko godina pazario je vilu na Senjaku od svoje koleginice Dragane Mirković. Kako se tada šuškalo, pevač je ovaj luksuz platio 300.000 evra, a uložio još 200.000 evra kako bi sve bilo po ukusu njega i njegove porodice. Što znači da je ovaj gušt platio pola miliona evra.

Boban Rajović prodao vilu koju je kupio od Dragane Mirković Foto: Damir Dervišagić

Ima akvarijum u kući

Boban Rajović je jednom prilikom i javno govorio o radovima na kući, ističući da mu je najbitnije da se oseti porodična atmosfera i toplina.

– Uložili smo veoma mnogo novca u renoviranje kuće, ali i u opremanje. Ono na šta sam posebno ponosan je ovaj akvarijum u koji sam potpuno zaljubljen – rekao je tada pevač.

Koliko je vila raskošno opremljena najbolje svedoči i anegdota koju je Boban podelio, a tiče se reakcije njegove majke.

– Kada je moja majka došla kod nas u posetu i videla taj zid, reagovala je isto kao i vi, samo je rekla jednu zanimljivu i smešnu rečenicu: "Pa, sine, to su zlatni zidovi" – ispričao je Rajović.

Dvorac vredan 

Velelepni zamak Ebenfurt vredi čitavo bogatstvo, a pevačica je sa velikom ljubavlju i pažnjom vodila računa o svakom detalju. 

- Tu su i ogromne sale koje zauzimaju čitavo krilo, a neke čak i dva. Na drugom spratu, u delu zamka u kojem planiramo da živimo, nalazi se velika balska dvorana. Deo prvog sprata želimo da pretvorimo u muzej i otvorimo za posetioce i školske ekskurzije, ali ne nameravamo da naplaćujemo ulaz. Neophodna je i restauracija slike na plafonu, što zahteva vreme, za šta će biti zaduženi pravi umetnici - govorila je pevačica svojevremeno.

Od prizora iz dvorca Dragane Mirković zastaje dah Foto: Printscreen, Kurir TV

Naime, poznato je da ovo zdanje ima poseban kulturno-istorijski značaj. Jedna od najzanimljivijih činjenica zapravo jeste da je u zamku živela Marija Terezija, koja je krajem 18. veka često boravila u njemu i molila se u kapeli koja se takođe nalazi u Draganinom domu.

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