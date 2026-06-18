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Nataša Ninković uživa u toplim junskim večerima za sve pare. U to se uverio naš paparaco u jednom diskretnom kafiću u samom centru Beograda. Ona je bila u društvu supruga Nenada Šarenca, s kojim je provela neko vreme u razgovoru.

Glumica je sedela naspram supruga, sa šoljicom kafe ispred sebe, paleći cigaretu za cigaretom i lagano udišući dim, bez žurbe i nervoze. Njihov razgovor tekao je tiho i smireno - povremeni osmesi, kratki komentari i pažljivo slušanje govorili su o bliskosti i razumevanju koje se ne mora glasno pokazivati.

Foto: Kurir

Nataša je te večeri nosila jednostavnu, ali efektno uklopljenu crno-belu košulju, čiji je kontrast dodatno naglašavao njen prepoznatljiv stil - nenapadan, a upečatljiv.

Prolaznici su je uglavnom prepoznavali tek nakon nekoliko trenutaka, ali su poštovali njenu privatnost, ostavljajući je da uživa u večeri bez ometanja.

1/5 Vidi galeriju Nataša Ninković sa suprugom Foto: NatasaNinkovic/Instagram, Damir Dervišagić

Podsetimo, Nataša se udala za biznismena Nenada Šarenca kad je imala 25 godina, a s njim ima blizance Matiju i Luku.

Nenad je od nje stariji deset godina, a glumica je u više navrata isticala da joj je brak pomogao da sazri. Oni ne vole da eksponiraju svoj privatni život, niti o njemu preterano govore.

- Bila sam klinka i u početku sam brak tvrdoglavo shvatala kao ring u kojem s mužem odmeravam snagu, dok mi u jednom trenutku Nenad nije predočio kako moramo da uskladimo korake. Danas mogu da kažem da sam sazrevala pored supruga, a i decu sam dobila u pravom trenutku, kao ispunjena žena koja može da im se potpuno posveti - ispričala je svojevremeno glumica za Kurir, pa je otkrila i da je zbog supruga odbila i čuvenog američkog reditelja Olivera Stouna.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Nataša Ninković: