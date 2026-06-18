Slušaj vest

Pevač Stanko Nedeljković Bađi važi za jednog od najtraženijih izvođača na privatnim veseljima, a tokom razgovora za Kurir otkrio je brojne detalje sa veselja, romskih svadbi, na kojima je godinama pevao širom Srbije i Evrope. Kako kaže, na takvim proslavama doživeo je sve – od neverovatnih bakšiša i spektakularnih slavlja do situacija koje su ga ostavljale bez teksta.

Progovorio je da je bilo mnogo incidenata koje su obeležile devedesetih godina.

- Bilo je svašta, desilo se da je brat brat ubio, rikošet se odbio. Isto tako na jednoju svadbi, došli prijatelji, pucalo se i desilo se da su pokidali žice i nije bilo struje na svadbi, jednom je mlada pala u blato, to je bio šou. Dešavalo se svašta. Jednom, to moram da ispričam, bio je šator, jedno selo, kaže meni čovek, nema svadbe, svadba je rasparena. Ja ne znam šta je rasparano, idem dalje, čujem muziku, pitam svadba kod tog i tog, on kaže, nema raspareno. Šta je raspareno? Kaže, mlada došla jutros, uzela pere i zlato i pobegla sa drugim. A oni da ne bace vesele se kao da je tu - ispričao je Bađi.

Bađi ističe da su romska veselja među najzanimljivijim događajima na kojima je nastupao, ali i da iza glamura često stoje nesvakidašnje priče.

1/4 Vidi galeriju Stanko Nedeljković Bađi Foto: Printscreen/kurir

Bakšiš gazdi

- Poznato je da oni vole da se vesele. Tu ima mnogo para. Kad smo Dobre vode svadbu, bila je i Lepa Brena, Sloba Radanović, bilo je mnogo para. Bilo je preko 300.000 evra bakšiš, ali to nije išlo muzičarima, pevačima, to se vraćalo gazdi. Oni su nas fiksno plaćali. Ako oni daju 100 evra, ja tražim 200 evra, ako daju 10.000, ja tražim 20.000 evra, tako smo svi imali fiksnu cenu, a bakšiš je išao gazdi. On je uzeo 280 soba, potrošio je sigurno oko pola miliona evra, za muziku da ne pričam, bilo je preko 200.000 evra - Brena, Sloba, Muharem, Indi, Goga - prisetio se pevač.

- Brena je došla kao prava zvezda, uzela je 50.000 evra, otpevala sedam pesama, imala obezbeđenje, ozdravila se, otpevala i otišla - otkrio je Bađi.

Šabanu pretili

Pevač se prisetio i neprijatnih scena kojima je svedočio tokom karijere, pa je otkrio da je jednom prilikom na svadbi u Hamburgu pokojnom Šabanu Šauliću čak prećeno ubistvom. Bio sam prisutan kada su Šabanu pretili.

- Bilo je povuci-potegni. Čitava sala se ispraznila, nastala je velika tenzija. Na sreću, sve se dobro završilo i on je uspeo da napusti objekat na sporedni izlaz - ispričao je Bađi.

1/6 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Sonja Spasić, Kupindo Printscreen, Privatna Arhiva

Bađi je kroz osmeh otkrio i kakve je sve scene doživljavao na svadbama, pa se prisetio trenutaka kada su domaćini znali da pokažu ogromno bogatstvo.

- Dešavalo mi se mnogo puta da mi gazda veselja samo gurne nešto u džep. Posle pogledam, unutra 500 ili 1.000 evra. Jednom sam došao u hotel posle nastupa, a oko mene sve belo - belo odelo, bele cipele, beli porše. Šta ću ja sa tim, bacim ja to u šolju. Ja sam seljačko dete, meni šljivu, litra rakije i dobro društvo sasvim dovoljno - rekao je pevač kroz smeh.

On ističe da ga luksuz nikada nije fascinirao, iako je tokom karijere pevao na najskupljim veseljima širom Evrope i Amerike.

- Odrastao sam u skromnoj rudarskoj porodici. Znam kako je kada nemaš za hleb, ali znam i kako izgleda kada se na jednom veselju okreću milioni. Zato mene više ništa ne može da iznenadi - iskreno je poručio Bađi.