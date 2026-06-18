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Aleksandra Prijović danas bi trebalo da obraduje svoju publiku posle duže diskografske pauze novim albumom "Bol i alkohol".

Ipak, jedna od najvećih zvezda mlađe generacije nije zapostavila ni svoj privatni život, pa je renovirala deo porodičnog doma na Bežanijskoj kosi.

Oni su tako, pored toga što su preuredili deo kuće pa sad umesto četiri sobe imaju pet, kako bi oba deteta imala svoj prostor, napravili i pravi mali kafić za svoje potrebe u okviru kuće.

1/5 Vidi galeriju Prija otvorila kafić Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen/Instagram, Petar Aleksić

Kafić se zove simbolično "Kod Prije", a namenjen je njima i njihovim prijateljima koji dođu u posetu kako bi se opustili i uživali za sve pare.

Tu se nalazi se i pravi barski pult i police s raznim alkoholnim pićima, mali separei i nekoliko stolova. Posebno je zanimljiva i dekoracija, pa se osim neonskog natpisa sa imenom bara na ćirilici, na zidovima mogu videti i porodične fotografije Živojinovića.

Inače, kako kafić izgleda, pokazala je i sama pevačica, koja je jednu od najava za svoj novi album snimila upravo u ovom objektu u okviru svog doma.

1/7 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Aleksa Savulov, ATA images

Kurir.rs

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