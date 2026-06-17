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Viktor Gagić i Bora Santana su nastavili svoj sukob od sinoć, a obezbeđenje je reagovalo brzinom svetlosti.

Zadrugari su brzinom svetlosti izleteli iz kuće kako bi pomogli da se zaustavi njihov sukob jer su krenuli jedan na drugog.

Bora Santana izrekao je čitav niz psovki i uvreda na račun Viktora i njegove porodice što je zapravo i zapalilo sukob.

Obezbeđenje je pokušalo da ih spreči, a sve je otišlo predaleko, što možete pogledati na snimku ispod.

Viktor zamalo da postane otac

Preksinoć, u toku emisije ''Pretres nedelje'' sa Milanom Miloševićem, voditelj je odveo aktuelne učesnike "Elite" Minu Vrbaški i Viktora Gagića kako bi ona uradila test na trudnoću.

Oboje su bili vidno uzbuđeni.

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški i Viktor Gagić Foto: Printscreen YouTube

- Imali razgovor oko svega toga. Strah me je, bojim se. Loše mi je jer sam i svoju i njegovu porodicu razočarala - rekla je Mina, pa dodala:

- Zna on koliko mene te stvari muče. Danima mi je kasnilo, nisam imala simptome da ću dobiti. Bio mi je stresan period, a onda mije prošlo kroz glavu kad je pravila lomove - rekla je Mina.

- Je l' bi volela da ostaneš trudna? - pitao je Milan.

- Mi smo se pomirili jer je i on želeo, a i ja. Ja bih volelea da ostanem. Teško je kad druga strana protiv toga. Ja sam rekla da mi je to neostvarena želja - rekla je Mina.

- Šta bi volela da dobiješ? - pitao je potom voditelj.

- Dečaka - rekla je Mina.

- Ja sam najviše razmišljao kako će da reaguje moja mama. Mislim da je ovih dana najveći problem što smo se pomirili - rekao je Viktor.

- Je l' si radila nekad test za trudnoću? - pitao je Milan.

- Jesam - rekla je Mina, a potom su se uputili u posebnu prostoriju, kako bi to obavila.

Nije trudna

Nakon što je uradila test, voditelj Milan Milošević je saopštio rezultate.

- Mina Vrbaški nije trudna. Samo jedna crta - rekao je voditelj.

- Jedna crta - rekla je Mina.

Je l' se pojavil nešto? - pitao je Viktor.

- Nije - rekao je voditelj.