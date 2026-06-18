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Severina, koja na sva usta pljuje Srbiju iako je nekada redovno nastupala i uzimala novac, po svoj prilici više nije poželjna ni u susednoj Bosni i Hercegovini!

Ovoga puta građani BiH su se pobunili zbog najave njenog koncerta za doček nove 2027. godine na Trgu slobode u Tuzli, za koji će iz budžeta grada biti izdvojeno čak 230.000 konvertabilnih maraka (oko 115.000 evra).

Negativni komentari

Čim se ova vest pojavila na društvenim mrežama, ogorčeni građani susedne države u komentarima su osuli paljbu po hrvatskoj pevačici i gradskim vlastima koje su odvojile ogroman iznos za njen novogodišnji nastup.

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"E, moja Bosno, šta si dočekala, da se deca leče preko SMS poruka, a da plaćamo ovu 230.000 maraka za koncert. Da se promeni čitava vlast pod hitno!", "Severina crpi Bosnu sad kad je završila sa Srbijom!", "Da li je moguće da se tolike pare daju za nečiji nastup? Bojkot!", "Ne želimo da nam ona peva ni za džabe!", "Hoće li biti kakvih jahti u Jali, zna li se šta?", "A rupe po ulicama kao krateri!", "Ja bih platila da je ne slušam!", "Cela Tuzla jednu kozu muzla!", "Pa ovo je ludost. 230.000 dati jednoj ženi koja će se kriviti dva-tri sata. Koliko ljudi živi na ivici egzistencije?", "Na šta je država spala, da im ova cajka pevaljka s jahte po gradovima pravi dočeke nove godine. I to još građani plaćaju stotine hiljada, od Sarajeva, sad Tuzla. Strašno!", "Severina ne treba da peva ni za džabe, a ne da joj se da 230.000 maraka", samo su neki od komentara na račun Severine i najavljenog koncerta u ovom gradu u BiH.

Inače, kako se navodi u bosanskim medijima, angažman hrvatske pevačice je već potvrđen ugovorom koji je Turistička zajednica Tuzle zaključila 2. juna 2026. godine u okviru organizacije novogodišnjeg programa za 31. decembar ove godine.

Prema dostupnim informacijama, vrednost zaključenog ugovora iznosi 230.000 konvertibilnih maraka bez PDV. U postupku javne nabavke pristigla je jedna ponuda koja je ocenjena prihvatljivom, nakon čega je posao i dodeljen agenciji "Zeus d. o. o". Nabavka je izvršena pregovaračkim postupkom bez objave obaveštenja o nabavci.

1/7 Vidi galeriju Građani BiH besni na Severinu Foto: Screenshot

Kao obrazloženje za primenu takve procedure navedeno je da se radi o umetničkom nastupu jedinstvenog karaktera, koji zbog specifičnosti izvođača i njegovog umetničkog identiteta može realizovati isključivo određeni izvođač ili njegov ovlašćeni zastupnik. U dokumentaciji dostupnoj na portalu javnih nabavki ističe se da je Severina tokom višedecenijske karijere izgradila status jedne od najprepoznatljivijih muzičkih zvezda na prostoru bivše Jugoslavije, iza koje stoje brojni hitovi, rasprodati koncerti i značajna regionalna popularnost.

Organizatori očekuju da će novogodišnji koncert privući veliki broj posetilaca i dodatno doprineti prazničnoj atmosferi u Tuzli, koja poslednjih godina beleži značajnu posećenost tokom novogodišnjih manifestacija.

Direktorka Turističke zajednice Tuzle Amra Jaganjac potvrdila je ovu vest.

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- Mogu potvrditi da će Severina nastupiti u Tuzli za doček 2027. Verujemo da će svojim hitovima i energijom prirediti nezaboravnu noć svim građanima Tuzle, ali i brojnim posetiocima koji će nam se pridružiti iz drugih gradova i zemalja - rekla je Jaganjac za Avaz.

Podsetimo, ovo nije prvi put da građani Bosne i Hercegovine javno ustaju protiv Severine. Pre dve godine takođe je vladala velika pobuna kad je objavljeno da će Severina pevati za doček 2025. u Sarajevu na trgu, i to za 200.000 evra. Usled poplava koje su pogodile Bosnu i Hercegovinu, stanovnici ove države odlučili su tada da pokrenu peticiju kojom traže da se novac za organizovanje pomenutog šoua preusmeri na oštećene u nepogodi. Peticiju je prvog dana potpisalo 6.000 ljudi.

Nije prvi put

- U svetlu nacionalne tragedije i poplava koje su pogodile delove naše zemlje, smatramo da je prioritet pomoći našim sugrađanima koji su izgubili imovinu, dom, život. Organizacija novogodišnjeg koncerta u Sarajevu je značajan kulturni događaj, ali s obzirom na trenutnu situaciju, pozivamo vlasti da preusmere sredstva predviđena za ovaj koncert ka hitnoj pomoći i sanaciji štete u poplavljenim područjima. Sredstva koja su predviđena za novogodišnji koncert mogla bi biti ključno korišćena za obnovu oštećenih kuća, infrastrukture, kao i pružanje osnovnih potrepština ljudima koji su najviše pogođeni - ističe se u peticiji.

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Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom za komentar, ali ona je novinarima naše redakcije blokirala pozive.

Kurir.rs

Severina se krije od medija: