Slušaj vest

Dragana Mirković jedna je od najvećih zvezda na našim prostorima, što pokazuje i posećenost publike gde god se Mirkovićeva pojavi na koncertu. Muzička zvezda od 1984. godine na vrhu je estrade, a gostujući u emisiji kod Bokija 134, po prvi put je otkrila da se ne bavi samo muzikom. Kako kaže ima još 4 biznisa.

"Treba mi više slobodnog vremena"

Jedan od njih je i privatna televizija koju je pre dvadesetak godina, a sada je otkrila da je spremna da je proda.

- Sve je moguće, ako se neko pojavi sa ozbiljnom ponudom. Ja sam samo žena koja uživa u deci, unuci i svom poslu. Malo bih se rasteretila. Treba mi više slobodnog vremena. Ja sam više umetnička duša - objasnila je Dragana i dodala da ima još privatnih firmi.

- Nisam toliko aktivna više kada je televizija u pitanju. Na leđima ima nekoliko firmi. Ne računam svoj posao. Malo je previše za jednu ženu. Imam četiri firme, ne računajući pevački posao. Razne delatnosti su u pitanju. Od automobila do iventa. Sin se bavi automobilima, ćerka se bavi iventima, ona to jako voli - otkrila je Dragana Mirković u podkastu "B-13".

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

Svako živi na svom spratu

Dragana Mitković otkrila je i kako izgleda njen život u velelepnom dvorcu kraj Beča koji vredi 50 miliona evra.

- Ne živim u čitavom dvorcu. Sve je u upotrebi. Počela je da mi smeta klima u Austriji. Ako su deca za selidbu i ja sam. Sin bi voleo da živi na području Balkana. Oni ako ne žele više tu da žive, mene to više ne zanima. Ja sam na drugom spratu, ćerka na prvom, a sin na trećem. Posluga živi na četvrtom. Svi smo kao jedna porodica. Kad slavimo nešto ja ih pozovem - otkrila je.