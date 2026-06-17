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Voditeljka Ana Radulović nedavno je govorila o zdravstvenim problemima sa kojima se suočila tokom prošle godine, ističući da je stres imao značajan uticaj na njeno stanje.

O teškom periodu

Kako kaže, sada se oseća znatno bolje, a najveću pažnju usmerila je na sebe.

Ana Radulović Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

- Dosta je bolje, ali nekako taj stres nas stigne tek kasnije, ne desi se zdravstveni problem u istom trenutku, toliko toga se verovatno skupljalo i moralo je da ispliva na površinu. Hvala Bogu posvetila sam se svemu tome i dosta se bolje osećam i vodim neki zdrav život i nadam se da će biti još bolje - rekla je voditeljka za "Informer".

"Bilo je potrebno da oboje nađemo sreću"

Podsetimo, Ana Radulović je prošle godine stavila tačku na brak sapevačem Mirčetom Radulovićem, ali su nakon razvoda ostali u korektnim odnosima zbog zajedničkog sina.

Brak im nije uspeo  Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Meni je jako teško palo, rastura se porodica, preteška je sama pomisao da detetu objasniš da nećemo biti više na okupu. S ove tačke gledišta, shvatam koliko ne treba da se stresiramo i nerviramo. Ne valja ostajati u braku po svaku cenu, jer na prvom mestu nismo dobri sebi, a i pogrešno učimo decu. Mislila sam da je potrebno da oboje nađemo svoju sreću. Seli smo normalno da pričamo, zajedno smo bili svesni toga. Sad vidim da je srećan, radostan i to kad vidim puno mi je srce. Mislim da od žene najviše zavisi kako će razvod da izgleda, možda će mi neko nešto zamerati, ali ja ću reći svoje mišljenje. Ne bih sebe da hvalim, ali radila sam na tome da od starta imamo dobar odnos nakon razvoda - govorila je voditeljka.

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