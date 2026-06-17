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Pevačica Edita Aradinović upustila se u novi životni poduhvat – izgradnju porodične kuće na Avali. Iako je svesna da je pred njom dug i zahtevan proces koji će trajati oko godinu dana, ne krije uzbuđenje zbog početka radova, a sve prati i njen prepoznatljiv smisao za humor.

Započela veliki životni projekat

Edita je na društvenim mrežama pokazala plac na kojem će graditi svoj budući dom, a prema objavljenim snimcima i fotografijama može se naslutiti da će u sklopu imanja biti i bazen.

Pevačica je već obišla lokaciju i sastala se sa arhitektom kako bi dogovorila prve korake i detalje vezane za projekat.

1/6 Vidi galeriju Edita Aradinović Foto: Printscreen/Instagram

O svemu što je očekuje u narednom periodu otvoreno je govorila svojim pratiocima:

- Danas je jedan od onih težih dana, međutim, imam toliko obaveza da nemam kad da mislim o tome kako se osećam. Možda u ovom procesu i vi meni budete od pomoći a možda i ja vama. I da biću naporna nekad, jer će ovaj proces trajati godinu dana ali biću zabavna obećavam.

Pokazala i šta jede dok su radovi u toku

1/5 Vidi galeriju Edita je pokazala plac na društvenim mrežama i već dogovorila detalje sa arhitektom. Foto: Printscreen

Iako je reč o velikoj investiciji i projektu koji zahteva mnogo vremena i angažovanja, Edita nije izgubila svoj prepoznatljiv smisao za humor. Nakon obilaska placa i brojnih sastanaka vezanih za izgradnju budućeg doma, pevačica je sa pratiocima podelila detalj iz svakodnevice.

Na svom Instagram storiju objavila je fotografiju skromnog obroka, uz šaljiv komentar koji je nasmejao mnoge:"Pašteta, dok se kuća ne završi".

"Umislila sam da će onaj ko te voli uvek biti tu"

Trudna Edita podelila je nedavno sa pratiocima svoje emotivne promene i objasnila koji su novi prioriteti

- Nekad sam mislila da ljubav mora da se čuje, vidi, pa i da boli. Mnogo sam gledala filmove, pa sam čak umislila da će onaj ko te stvarno voli uvek biti tu za tebe, čuvati te, paziti i neće tražiti izgovor da bude ljut, besan i slično, jer teško je znati da je teško onom koga voliš, zar ne? Sada shvatam koliko to nema veze sa vezom. Koliko je zapravo najteže zavoleti sebe, verovati svojoj intuiciji, a ne traumi. Vežbati samopoštovanje, pa ga onda i zaslužiti. Davati bez očekivanja i bez „kontra usluga“. Biti sam, a ne biti usamljen. Ne biti žrtva svojih misli. I na kraju, ne kriviti druge za svoja osećanja, loše odnose i nesklad sa sopstvenim emocijama, željama i ciljevima.

"Umorila sam se od glume i dokazivanja"

1/4 Vidi galeriju Dom Edite Aradinović Foto: Printscreen

- To sam počela da shvatam najviše kroz svoje porodične odnose i javni život. Umorila sam se od glume, dokazivanja i potrebe da budem jaka, vidjena, autentična, drugačija, posebna. Ah. Jer znam odakle to dolazi. Nekome će ovo biti već viđeno, nekome nejasno, nekome nevažno, a neko se već rodio sa svim ovim. Jednostavno svako ima svoj put i svoju misiju. Moja misija je da istinski zavolim sebe, da ne bih romantizovala svoje rane, idealizovala ljude koji su bili samo deo puta, da ne zavisim od tudjeg mišljenja i da ne očekujem taj poziv, tu ruku spasa. Mislim da smo svi zaslužili da živimo u miru i radosti, i to bez griže savesti. Da, moguće je. I treba hrabrosti, ali sam sigurna da je nagrada ogromna - pisala je Edita.