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Pre nekoliko godina cela Srbija je brujala o snimku Radiše Trajkovića Đanija koji je na jednom slavlju ispijao piće iz cipela zarad bakšiša, na šta je tada reagovala voditeljka Marijana Mićić.

Marijana Mićić brutalno o folkeru

Ona je žestoko osudila ovaj Đanijev postupak, nakon čega se oglasila i pevačeva supruga.

1/8 Vidi galeriju Marijana Mićić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Ovo je toliko odvratno da treba zakonom zabraniti snimak, a mušku prostitutku na kojoj se iživljavaju uhapsiti jer radi za pare - napisala je Marijana aludirajući na snimak koji je kružio društvenim mrežama.

Zbog izjave Marijane Mićić reagovala je i Đanija supruga Slađa:

-Ona je jedna fina dama i svako može da komentariše taj snimak kako želi. Nikoga nije ubio, oteo, prevario... Na snimku su njegovi prijatelji. Ovo se ne dešava svakog dana, nedelje ili meseca - rekla je Slađa.

"Ležala je i Madona, što ne bi Đani?"

1/4 Vidi galeriju Radiša Trajković Đani Foto: Preent Screen

Inače, na jednom nastupu Đani je ležao dok je pevao, Slađa to komentariše ovako:

- Ležala je i Madona, pa što ne bi Đani? Marijana Mićić je glumica, njoj to ne bi trebalo da bude čudno jer i glumci svašta rade - rekla je Slađa, a pričalo se i da će Đani tužiti voditeljku.