UDALA SE U TAJNOSTI, A SAD ČEKA DRUGO DETE! Evo u kome mesecu je Lena Čolak: "Trudnoća mi prija i presrećna sam"
Bivša učesnica „Zvezda Granda“ i pevačica Lena Čolak je ponovo je u blagoslovenom stanju i uskoro će na svet doneti drugo dete.
Ekipa domaćih medija srela je nasmejanu Lenu u jednom muzičkom studiju, gde je pred kamerama ponosno pozirala i pokazala trudnički stomak.
Lena pre trudnoće:
Bilo je više nego očigledno da pevačica blista u punom sjaju i da joj trudnički dani i te kako prijaju, a osmeh sa lica nije skidala sve vreme.
Nakon što je prošle godine na svet donela sina Andriju, Lena sada sa velikim uzbuđenjem iščekuje prinovu. Kako je otkrila, trenutno je u petom mesecu trudnoće i uživa u najlepšem životnom periodu.
– Trudnoća mi zaista prija i presrećna sam – rekla je Lena sa osmehom.
Udala se u tajnosti
Inače, mlada pevačica iz "Zvezda Granda", Lena Čolak, se pre izvesnog vremena udala u tajnosti.
Sudbonosno "DA" rekla je svom izabraniku u crkvi pred Bogom, a potom su obavili i građansko venčanje.
Nosila je venčanicu kao iz bajke, koja je u gornjem delu u formi korseta, dok je mladoženja za ovu posebnu priliku odabrao krem odelo.
Podsetimo, Lena Čolak je ranije bila u vezi sa Breninim sinom, Viktorom Živojinovićem.
Sa Viktorom se upoznala u kući Živojinovića gde je bila angažovana na nekoliko Breninih veselja.
Kurir.rs/ Grand