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Bivša učesnica „Zvezda Granda“ i pevačica Lena Čolak je ponovo je u blagoslovenom stanju i uskoro će na svet doneti drugo dete.

Ekipa domaćih medija srela je nasmejanu Lenu u jednom muzičkom studiju, gde je pred kamerama ponosno pozirala i pokazala trudnički stomak.

Lena pre trudnoće:

Lena Čolak pre trudnoće Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram, Printscreen

Bilo je više nego očigledno da pevačica blista u punom sjaju i da joj trudnički dani i te kako prijaju, a osmeh sa lica nije skidala sve vreme.

Nakon što je prošle godine na svet donela sina Andriju, Lena sada sa velikim uzbuđenjem iščekuje prinovu. Kako je otkrila, trenutno je u petom mesecu trudnoće i uživa u najlepšem životnom periodu.

– Trudnoća mi zaista prija i presrećna sam – rekla je Lena sa osmehom.

Udala se u tajnosti

Inače, mlada pevačica iz "Zvezda Granda", Lena Čolak, se pre izvesnog vremena udala u tajnosti.

Sudbonosno "DA" rekla je svom izabraniku u crkvi pred Bogom, a potom su obavili i građansko venčanje.

Lena Čolak i suprug na veridbi i venčanju Foto: Printscreen

Nosila je venčanicu kao iz bajke, koja je u gornjem delu u formi korseta, dok je mladoženja za ovu posebnu priliku odabrao krem odelo.

Podsetimo, Lena Čolak je ranije bila u vezi sa Breninim sinom, Viktorom Živojinovićem.

Sa Viktorom se upoznala u kući Živojinovića gde je bila angažovana na nekoliko Breninih veselja.

Kurir.rs/ Grand

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STARS EP 598 23.05.2026. Izvor: kurir televizija